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Лукашенко решил посадить своего друга?

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  • 22.04.2025, 8:10
  • 2,244
Лукашенко решил посадить своего друга?

Шакутин теперь в опале.

Во время визита в Оршанский район Лукашенко заявил, что властям нужно «решать не только вопрос собственности, но и долгов» на машиностроительном предприятии «Амкодор». В проблемах же предприятия он обвинил его владельца, которым до недавнего времени был провластный бизнесмен Александр Шакутин. Об этом Лукашенко заявил 22 апреля.

17 апреля Лукашенко заявлял, что в ближайшее время «придется очень сильно работать на «Амкодоре».

«С «Амкодором» у нас большие проблемы. Поэтому нужно приводить это предприятие в чувство. И ни в коем случае нельзя его загубить», — сказал он, подчеркнув перспективность предприятия.

Ранее стало известно, что многолетнего руководителя «Амкодора» Александра Шакутина, которого называли одним из приближенных к Лукашенко бизнесменов, отстранили от руководства предприятием. Государство отобрало у Шакутина компанию, передав ее под контроль БелАЗа.

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