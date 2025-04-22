Лукашенко решил посадить своего друга? 1 22.04.2025, 8:10

2,244

Шакутин теперь в опале.

Во время визита в Оршанский район Лукашенко заявил, что властям нужно «решать не только вопрос собственности, но и долгов» на машиностроительном предприятии «Амкодор». В проблемах же предприятия он обвинил его владельца, которым до недавнего времени был провластный бизнесмен Александр Шакутин. Об этом Лукашенко заявил 22 апреля.

17 апреля Лукашенко заявлял, что в ближайшее время «придется очень сильно работать на «Амкодоре».

«С «Амкодором» у нас большие проблемы. Поэтому нужно приводить это предприятие в чувство. И ни в коем случае нельзя его загубить», — сказал он, подчеркнув перспективность предприятия.

Ранее стало известно, что многолетнего руководителя «Амкодора» Александра Шакутина, которого называли одним из приближенных к Лукашенко бизнесменов, отстранили от руководства предприятием. Государство отобрало у Шакутина компанию, передав ее под контроль БелАЗа.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com