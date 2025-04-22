Wildberries могут ждать большие перемены 22.04.2025, 8:11

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Маркетплейс хочет прибрать к рукам «кассир Путина».

Структуры, подконтрольные российскому миллиардеру Юрию Ковальчуку, которого Минфин США называл «личным кассиром» Путина, собираются взять под контроль российские маркетплейсы Ozon и Wildberries, пишет издание The Bell со ссылкой на источники.

Компании, связанные с Ковальчуком, купили 27,7% акций Ozon. Куратором сделки был первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко. Как сообщало РБК, «Восток Инвестиции», получившие активы фонда Baring Vostok, продали долю в маркетплейсе за 38,2 млрд рублей (471,5 млн долларов по курсу на 22 апреля 2025 года).

На очереди у Ковальчука может быть еще одна крупная покупка. И это — лидер рынка Wildberries. По информации источников The Bell Wildberries может сменить владельца в результате продолжающегося корпоративного конфликта вокруг компании. О том, что структуры Ковальчука проявляли интерес к покупке маркетплейса слышали и участники рынка, передает The Bell.

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