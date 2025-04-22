У них — «движуха» Владислав Иноземцев

22.04.2025, 8:16

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Владислав Иноземцев

Почему возникает впечатление, что Трамп и Путин понимают друг друга?

Когда речь заходит о причинах и задачах «тарифной войны», затеянной Д.Трампом против остального мира, у меня возникает все бóльший соблазн сравнить происходящее с путинской «СВО». Как известно, почти через три года с момента ее старта Владимир Владимирович изрек: «Знаете, когда у нас все спокойно, размеренно, стабильно, нам скучно. Застой. Хочется движухи», вызвав этим массу, скажем так, неоднозначных комментариев публики. Мне кажется, что когда-то мы услышим схожее признание со стороны Д.Трампа.

Кампания по повышению пошлин также обосновывалась масштабными целями: как В.Путин намеревался сломать всю сложившуюся после Второй мировой войны мировую политическую архитектуру, так же и Д.Трамп хотел изменить нынешние правила игры в глобальной экономике. Оба стремились вернуться из XXI столетия в XIX-е: из цивилизации, отрицающей агрессию и основанной на максимизации взаимной выгоды, в мир, признающий «право сильного» и разделенный на отдельные протекционистские экономики. Эти надежды практически сходу разрушились: Киев не был «взят за три дня», а китайские вожди не стали умолять Белый дом сменить гнев на милость. И на этом фоне оба мегапроекта лидеров «подлинно суверенных» держав быстро превратились в ту самую «движуху», о которой недавно рассуждал В.Путин.

Постоянно меняя собственные решения относительно пошлин и условий торговли, Д.Трамп делает то же самое, что делал В.Путин, когда менял свои стратегические установки в Украине, отступая в одних местах и наступая в других; объявляя мобилизацию, а потом выстраивая наемническую армию; постоянно выдвигая различные условия мира, и т.д. Нечто подобное, скорее всего, можно ждать и от американской политики: и для Кремля, и для Белого дома процесс сейчас важнее результата – причем, во многом потому, что результат заведомо не будет впечатляющим. Что может получить Россия в случае своей победы в Украине? Окончательно озлобленную Европу, запустившую новую гонку вооружений; разрушенные города и села, требующие триллионных инвестиций; местное население, значительная часть которого воспринимает россиян как врагов. Чего добьется Америка, отгородившись от остального мира? Намного меньших, чем предполагалось вначале, доходов от таможни; серьезного роста инфляции и стоимости обслуживания госдолга; снижения инвестиционной привлекательности своего фондового рынка. Однако в обоих случаях повышение конфликтности породит массу переговоров и споров, торги за те или иные уступки, ощущение возможности диктовать партнерам по диалогу свои условия и всемерно повышать собственную значимость.

Почему возникает впечатление, что Д.Трамп и В.Путин понимают друг друга? На мой взгляд, потому что оба они – люди процесса, а не результата. Последний для них попросту не слишком важен: его можно либо придумать (нарисовать нужную статистику «догоняния Португалии» или сообщить про несуществующую экономию бюджетных средств от закрытия USAID), либо не вспоминать (в России большинство федеральных программ, принятых с 2000 года, заменялись новыми без формального подведения итогов, и в США перенос акцентов с одной темы на другую – только вопрос времени). Важнее всего – ощущение интереса к жизни, «движуха», позволяющая считать, что весь мир вертится вокруг тебя. И, конечно, хочется, чтобы она была вечной: поэтому В.Путин гарантировал себе пожизненную власть, а Д.Трамп об этом явно задумался. В общем, «движухи» мало на нашем веку не будет – вопрос только в том, как об этом времени будут вспоминать наши дети и внуки…

Владислав Иноземцев, Telegram

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