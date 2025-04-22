В России сожгли 20 тонн «белорусской» рыбы
- 22.04.2025, 8:21
Продукция оказалась подсанкционной.
Россельхознадзор запретил ввоз партии мороженой рыбы, которая следовала из Беларуси в Москву.
Машину с продуктами остановили на российско-белорусской границе в Псковской области. Инспекторы ведомства вместе с представителями местной таможни провели ветеринарно-санитарный досмотр.
Так выяснилось, что в грузовом отсеке автомобиля находилось более 20 т австралийской сериолеллы, которая произведена в Новой Зеландии. Как известно, в отношении этой страны введены специальные экономические меры в целях обеспечения безопасности России.
В подобных случаях вся запрещенная к ввозу продукция уничтожается.
В итоге всю замороженную рыбу сожгли. Должностные лица Россельхознадзора проконтролировали этот процесс.