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В России сожгли 20 тонн «белорусской» рыбы

  • 22.04.2025, 8:21
В России сожгли 20 тонн «белорусской» рыбы

Продукция оказалась подсанкционной.

Россельхознадзор запретил ввоз партии мороженой рыбы, которая следовала из Беларуси в Москву.

Машину с продуктами остановили на российско-белорусской границе в Псковской области. Инспекторы ведомства вместе с представителями местной таможни провели ветеринарно-санитарный досмотр.

Так выяснилось, что в грузовом отсеке автомобиля находилось более 20 т австралийской сериолеллы, которая произведена в Новой Зеландии. Как известно, в отношении этой страны введены специальные экономические меры в целях обеспечения безопасности России.

В подобных случаях вся запрещенная к ввозу продукция уничтожается.

В итоге всю замороженную рыбу сожгли. Должностные лица Россельхознадзора проконтролировали этот процесс.

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