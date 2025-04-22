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Названа вероятная дата похорон Папы Римского

  • 22.04.2025, 8:31
Названа вероятная дата похорон Папы Римского
Фото: AP

Франциска похоронят за пределами Ватикана.

Похороны Папы Римского Франциска, вероятно, состоятся в субботу, 26 апреля. Об этом сообщает ANSA в понедельник, 21 апреля.

Согласно Апостольской Конституции Universi Dominici Gregis, погребение Папы должно состояться между четвертым и шестым днями после его смерти, то есть между пятницей, 25 апреля, и воскресеньем, 27 апреля. Решение о дате должно приниматься на первой Конгрегации кардиналов.

Как отмечается в материале, конклав состоится между 15-ми 20-м днем после смерти Папы Франциска, следовательно, между 6 и 10 мая.

Папу Франциска похоронят в римской базилике Санта-Мария-Маджоре. Он станет первым папой за более чем столетие, которого похоронят за пределами Ватикана.

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