Названа вероятная дата похорон Папы Римского
- 22.04.2025, 8:31
Франциска похоронят за пределами Ватикана.
Похороны Папы Римского Франциска, вероятно, состоятся в субботу, 26 апреля. Об этом сообщает ANSA в понедельник, 21 апреля.
Согласно Апостольской Конституции Universi Dominici Gregis, погребение Папы должно состояться между четвертым и шестым днями после его смерти, то есть между пятницей, 25 апреля, и воскресеньем, 27 апреля. Решение о дате должно приниматься на первой Конгрегации кардиналов.
Как отмечается в материале, конклав состоится между 15-ми 20-м днем после смерти Папы Франциска, следовательно, между 6 и 10 мая.
Папу Франциска похоронят в римской базилике Санта-Мария-Маджоре. Он станет первым папой за более чем столетие, которого похоронят за пределами Ватикана.