Рейтинг Трампа в США снизился до самого низкого уровня 22.04.2025, 8:42

Дональд Трамп

Фото: Getty Images

Около 59% респондентов ответили, что Америка теряет авторитет на мировой арене.

Рейтинг общественной поддержки в США действий президента Дональда Трампа снизился до самого низкого уровня с момента его возвращения в Белый дом. Об этом свидетельствуют результаты опроса Reuters/Ipsos, опубликованные во вторник, 22 апреля.

Около 42% респондентов одобрили деятельность Трампа на посту президента, что меньше, чем 43% в опросе Reuters/Ipsos, проведенном тремя неделями ранее, и чем 47% в первые часы после его инаугурации 20 января.

Опрос показал, что американцы недовольны шагами Трампа по наказанию университетов, которые он считает слишком либеральными, а также его назначением на должность председателя правления Центра Кеннеди, главного театрального и культурного учреждения в Вашингтоне.

Однако, как отмечает Reuters, рейтинг Трампа остается выше, чем у его предшественника-демократа Джо Байдена в течение большей части президентства.

57% опрошенных не согласились с утверждением, что «это нормально для президента США приостанавливать финансирование университетов, если он не согласен с тем, как учебным заведением управляют». В то же время 66% респондентов заявили, что президент не должен контролировать ведущие культурные учреждения, такие как национальные музеи и театры.

45% опрошенных одобрили инициативы Трампа по иммиграции, 46% - не одобрили. Около 59% респондентов ответили, что Америка теряет авторитет на мировой арене.

Согласно опросу, в настоящее время три четверти респондентов, в том числе 53% республиканцев, не хотят, чтобы Трамп баллотировался на третий президентский срок в США.

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