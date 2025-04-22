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«Сами надорвемся»: Z-блогер ответил на заявление Путина

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  • 22.04.2025, 8:51
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«Сами надорвемся»: Z-блогер ответил на заявление Путина

Усталость и истощение оккупационной армии РФ почти достигли предела.

Еще недавно Путин хвастался, что Россия «добьет» Украин». Это несбыточные мечты, уверен российский военный и Z-блогер Святослав Голиков.

С отрезвляющим россиян заявлением он выступил в эфире пропагандистского канала «Сталинград», передает «Диалог».

Z-патриот заверил, что у России нет сил на то, чтобы «добить» Украину. Более того, есть серьезные риски того, что «надорвется» в процессе сама Россия и ее фронт рухнет. Усталость и истощение оккупационной армии РФ почти достигли предела.

«Тут как бы не так давно у нас Владимир Владимирович заявил, что мол… мы их не просто додавим, но добьем. Я скептически (к этим словам отношусь - ред.)... Добивать нам что-то нечем. Там настолько все устали! Скажем так, я бы не исключал риск реальный, абсолютный риск, что мы надорвемся раньше времени. И вот не дай Бог! Потому что фронт может внезапно осыпаться что у них, что у нас. Потому что ну все не благостно», — пожаловался Голиков.

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