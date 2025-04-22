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Умер скульптор Зураб Церетели

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  • 22.04.2025, 8:58
  • 2,890
Умер скульптор Зураб Церетели
Зураб Церетели

Ему был 91 год.

Художник-монументалист, скульптор, президент Российской академии художеств Зураб Церетели умер в возрасте 91 года, сообщает 22 апреля «Интерфакс», ссылаясь на помощника художника Сергея Шагулашвили.

Зураб Церетели — президент Российской академии художеств, народный художник СССР. Автор более пяти тысяч произведений живописи, графики, скульптуры, монументально-декоративного искусства (фрески, мозаики, панно).

Церетели известен как автор монумента «Добро побеждает зло» перед зданием ООН в Нью-Йорке, «Рождение нового человека» в Севилье, «Разрушить стену недоверия» в Лондоне.

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