«Вопрос исключительно в деньгах» 22.04.2025, 9:05

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Что стоит за обысками в агенствах по недвижимости.

«Салідарнасць» узнала, какая обстановка в сфере недвижимости, где в начале апреля прошли массовые обыски.

— Насколько мне известно, КГБ продолжает ходить по агентствам недвижимости, но не так громко, как 8 апреля. Кого-то они вызывают к себе на так называемые беседы, — рассказал нам источник из Беларуси. — В тот день кагэбэшники сами объяснили, что не стоит переживать — это не конкурентная борьба, и не стоит успокаиваться тем, к кому не пришли. Они дали понять, что хотят пообщаться со всеми. Просто начали с более крупных, более известных.

Источник издания уточнил, что в день облавы грубо врывались не во все агентства.

— Кому-то повезло больше, и у них все было «вежливо-культурно», но где-то действительно врывались брутально. Автор этой операции — КГБ.

Забирали они учредителей, кое-где, где тех не было на месте, наемных директоров, главных бухгалтеров и замов.

Предложили им два варианта. Либо не признавать вину, оставаться в СИЗО и ждать, пока проверят каждую сделку, на что уйдут даже не месяцы, а годы. Либо признать вину, признать, что они нарушили налоговое законодательство, и выплатить штрафы.

Подумать над предложением многих отпустили в тот же день домой. Возможно, кого-то и оставляли на ночь, но информации о том, что кто-то был задержан на более длительное время, у меня нет.

Собеседник СМИ говорит, что по статьям, которые вменяют сотрудникам риелторских агентств, грозят огромные штрафы:

— Кому-то для выплаты придется даже продавать недвижимость. Про то, настроены ли люди уезжать, честно, не скажу. Думаю, что такими мыслями сейчас никто не делится. Об этом узнаем по факту.

Цель, повторю, была пополнить бюджет, и, думаю, она будет достигнута. Потому что угрожают статьями с сумасшедшими последствиями.

Уклонение от уплаты налогов в особо крупных размерах — это ведь подрывает государственную безопасность. Именно поэтому «делом риелторов» занимается не ДФР или ОБЭП, а КГБ.

— Какая атмосфера сейчас в сфере недвижимости?

— Напряженная тишина. Повторю, с людьми продолжают встречаться. Многие перечитали Уголовный кодекс.

Согласно ему, на наемных работников — риелторов, агентов и др.— ответственность не распространяется. На них распространяется только ряд последствий с некоторыми ограничениями. Но это не так страшно.

Основной удар, понятно, направлен на учредителей. И вопрос здесь исключительно в деньгах. Никакого политического подтекста нет.

Дело в том, что наша система построена так, что суровость и неадекватность налогового законодательства всегда компенсировалась необязательностью исполнения. Грубо говоря, все всё знали, но тебя никто не трогал. Так было с конца 90-х.

— А в чем неадекватность, везде ведь платят налоги?

— Если очень упрощенно, то вот как это происходит у нас: заработал риелтор 100 рублей, их перевели на счет компании и сразу вычли 20% НДС. Осталось 80 рублей.

Как мы их будем делить? В лучшем случае 30 останется учредителю, а 50 он отдаст в зарплату сотруднику.

За него сначала вычтут 34% в ФСЗН, а потом у него отнимут 13% подоходного налога, 1% в пенсионный фонд, профсоюза у нас нет. Вот и считайте, сколько останется.

Еще нюанс, если клиент заплатил карточкой, эквайринг банку обойдется еще в 3%. Их тоже нужно из чего-то заплатить.

Такая арифметика актуальна у нас для всей сферы услуг. Думаю, что многие согласились бы работать, ничего не нарушая, в адекватных условиях, которые бы позволяли им развиваться.

— Есть версия, что в сфере недвижимости власти, по своему обыкновению, хотят таким образом расчистить поле для «своих» людей.

— Не соглашусь. Это не тот бизнес, который можно передать детям по наследству. Этот бизнес высоко персонифицированный. Компания даже из 200 человек, если вдруг что-то пошло не так, распадется в течение месяца, а все сотрудники разойдутся по другим агентствам.

Риелторская услуга — это знания, умение, опыт. Такого человека не заменишь по команде.

— У меня сразу ассоциации с Купаловским театром возникают.

— Можно и этот опыт рассмотреть. Хороших риелторов, возможно, и больше, чем хороших артистов, но, поверьте, найти их не так просто. Поэтому грубо «отжать» сферу не получится.

Я все-таки вернусь к своей версии, которая пока подтверждается. Властям нужны деньги и только деньги.

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