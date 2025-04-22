Папа Римский Франциск целовал руку белоруски с поразительной судьбой 22.04.2025, 9:28

1,450

И получил уникальный подарок от белоруса - ликвидатора аварии на ЧАЭС.

21 апреля 2025 года в возрасте 88 лет скончался Папа Римский Франциск. «Комсомолка» рассказывает несколько поразительных историй о встречах Франциска с простыми белорусами.

Встретился с белоруской, которую фашисты ребенком разлучили с матерью в Освенциме

Майским днем 2021 года люди в Ватикане наблюдали за тем, как убеленная сединами женщина преклонного возраста беседует с Франциском. Таких мимолетных встреч с понтификом можно увидеть немало. Но вдруг дама закатывает рукав блузки и что-то ему показывает на своем предплечье. Папа Римский внимательно смотрит, а затем склоняет голову и целует ее руку. Там, где наколот номер 70072.

Это была встреча Франциска с узниками Освенцима, а той почтенной дамой - 80-летняя белоруска Лидия Максимович. Но родилась она совсем под другими именем и фамилией.

Номер 70072 фашисты выбили на руке 3-летней Людочки Бочаровой. Она могла умереть от голода, или от укусов собак, оставивших на всю жизнь шрамы на ее теле, или во время медицинских экспериментов доктора-палача Менгеле… Но девочка выжила.

После встречи в Ватикане о Лидии сняли в Италии документальный фильм, а журналист Паоло Родари написал книгу «Девочка, отказавшаяся ненавидеть», права на издание которой выкуплены изданиями по всему миру. Предисловие написал Папа Римский Франциск.

Франциск придал этому мировой масштаб. И судьба девочки из Освенцима того стоит. Девочка и ее мама были разлучены в Освенциме. Польская семья Браниславы и Ричарда Радзиковских удочерила Людмилу и назвала ее Лидия. Девочка выросла в Польше, вышла замуж и создала уже свою семью. А в 1962-м нашла в СССР свою родную маму.

Ликвидатор аварии на ЧАЭС подарил Франциску первую карту радиационного загрязнения

Еще одна встреча папы Римского с белорусами произошла в 2016 году. Накануне 30-летней годовщины катастрофы на Чернобыльской АЭС восемь ликвидаторов из Беларуси приехали к Франциску в Ватикан.

- Вновь вознося молитвы о жертвах этой катастрофы, выскажем благодарность спасателям и всем инициативам, призванным облегчить страдания и ликвидировать последствия, - сказал Папа Римский во время аудиенции.

Среди тех, кто встретился с Франциском, были Адам и Клавдия Воронец из деревни Уть Добрушского района Гомельской области. На момент чернобыльской аварии молодая семья учителей жила в Брагинском районе, в деревне Острогляды, что в 20 километрах от атомной станции.

Клавдия Воронец рассказывала, что во время аварии они занимались эвакуацией детей из деревень, отвозили в пионерский лагерь возле Гомеля. Кроме того, они занимались дезактивацией. Все это сказалось на здоровье Анны, серьезно заболела ее дочь.

Приехали в Ватикан и военные-ликвидаторы. Владимир Громадских в звании майора армии в 1986 году прибыл в Комарин в составе инспекции, которая занималась объектами повышенной опасности. В зону он выезжал несколько раз в 1986-1987 годах. А еще один ликвидатор - Михаил Образов из Минска - в 1986 году работал в составе радиационной разведки. В Наровлянском районе его группа брала пробы почв, воды, воздуха и составляла первую карту радиационного загрязнения.

- Можно сказать, мы передавали первую информацию о масштабах катастрофы. Вскоре эти карты вывешивали в населенных пунктах, чтобы люди знали, куда можно ходить, а куда нет, - объяснял Михаил.

Он привез Франциску в подарок ту самую первую карту радиационного загрязнения - 1986 года, которую составлял с коллегами.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com