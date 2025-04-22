Bloomberg: «Мастер сделок» на грани провала 22.04.2025, 9:37

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Дональд Трамп

Политика Трампа сталкивается с реальностью в Украине.

Администрация Дональда Трампа, провозгласившая ряд амбициозных внешнеполитических инициатив, сталкивается со все более жесткой реальностью на нескольких геополитических фронтах. Попытки завершить войны, предотвратить новые конфликты и одновременно избежать прямых военных столкновений заходят в тупик. Наибольшие испытания в настоящее время – это дипломатические усилия по прекращению боевых действий в Украине и сдерживанию ядерной программы Ирана. Оба эти кейса проявляют уязвимость избранной стратегии и опасность политической переоценки собственных возможностей.

Об этом пишет обозреватель Bloomberg Марк Чемпион, сравнивая внешнеполитический курс нынешнего Белого дома с героем мультфильма Вайлом Койотом – тем, кто в пылу преследования уже сбежал с края пропасти, но еще не понял, что падение неизбежно. Колумнист замечает: у администрации Трампа есть еще шанс вернуться на твердую землю, однако пока нет признаков, что такой поворот возможен.

В фокусе критики – подход администрации Трампа к урегулированию войны в Украине. С момента возвращения в Белый дом президент США, по словам обозревателя, рассматривал Киев как главное препятствие на пути к миру. В ответ Вашингтон предложил украинскому руководству согласиться с большинством требований России, среди которых «демилитаризация», передача контроля над ресурсами и инфраструктурой, а также выплата половины доходов от них в пользу США.

Однако как подчеркивает Чемпион, настоящим барьером для завершения войны остается не Киев, а Москва. Глава Кремля Владимир Путин, по мнению автора, стремится к полному контролю над украинскими территориями и снятию западных санкций. В то же время, он требует гарантий, что Украина не сможет обороняться в будущем, поскольку российский диктатор хочет завершить начатое вторжение позже.

Украина согласилась по требованию о 30-дневном прекращении огня без предварительных условий и даже готова заключить соглашение по распределению ресурсов в ближайшее время. Впрочем, Кремль отказывается идти навстречу, а объявленное Путиным 30-часовое пасхальное перемирие рассматривается в Вашингтоне скорее как попытка манипулировать ситуацией, а не шагом к миру.

Учитывая это, государственный секретарь США Марко Рубио предупредил, что Вашингтон может выйти из переговоров, если не удастся достичь прогресса. Обозреватель предупреждает, что такое развитие событий не только не принесет миру, но откроет России путь к дальнейшей эскалации. Если США не только прекратят дипломатические усилия, но и откажутся от поддержки Киева, это будет фактически означать капитуляцию перед Москвой. В то же время Украина, учитывая экзистенциальную угрозу, будет вынуждена и дальше защищаться своими силами, что приведет к новым потерям и нестабильности в Европе.

По мнению Чемпиона, единственным эффективным шагом со стороны США могло бы стать возобновление поставок оружия в Украину и усиление санкционного давления на Россию, что могло бы вынудить Кремль сесть за стол реальных переговоров. Однако, по наблюдениям автора, Трамп сосредотачивает свою критику не на Путине, а на Зеленском, что уменьшает шансы на такой сценарий.

Иран: сложные переговоры и ограниченные возможности

Другой фронт внешнеполитического противостояния – попытки американской администрации достичь прогресса в переговорах с Ираном. Трамп привлек к диалогу своего давнего бизнес-партнера Стива Уиткоффа, который ведет переговоры с иранской стороной через посредников из Омана.

Основной целью является ограничение ядерной программы Ирана без прямого военного вмешательства. По данным из источников, Тегеран в нынешнем ослабленном состоянии может согласиться на международную проверку своей ядерной программы, но не намерен отказываться от технологий полного цикла обогащения урана, производства баллистических ракет или связей с организациями, считающимися США террористическими, в частности с «Хезболлой» и хуситами в Йемене.

Иранские власти продолжают финансировать вооруженные группировки и проводят программу ядерного вооружения, несмотря на международные ограничения. В то же время у администрации Трампа нет четкого плана, как добиться уступок без прямой эскалации или уступок с американской стороны.

Выводы: риск провалов и потребность в переосмыслении

Марк Чемпион подчеркивает, что внешняя политика – это не серия сделок, которые можно заключить посредством давления или маневрирования, а сложная игра, где результат определяется не только инициативой, но и готовностью других игроков к компромиссу. Страны, как правило, не уступают без принуждения или поражения.

Теперь администрация США приближается к критическому моменту, когда нужно либо скорректировать подходы, либо столкнуться с рядом драматических внешнеполитических неудач.

«И хотя Трамп позиционирует себя как «мастера сделок», последствия нынешней политики могут запомниться совсем по-другому: тем самым эпитетом, которым он назвал своего предшественника Джо Байдена: «крайне деструктивный идиот», - отметил Чемпион.

Напомним, в среду, 23 апреля, в Лондоне состоятся переговоры по прекращению войны в Украине. Во встрече примут участие чиновники из Украины, Соединенных Штатов, Великобритании и Франции.

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