Ученые впервые сняли на видео гигантского кальмара
- 22.04.2025, 9:45
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Он весит как лошадь.
Международная группа ученых на борту исследовательского судна Falkor впервые в истории смогла снять на видео кальмара Mesonychoteuthis hamiltoni в его естественной среде обитания, пишет New Voice.
Во время недавней экспедиции вблизи Южных Сандвичевых островов в южной части Атлантического океана экипаж Falkor обнаружил 30-сантиметрового молодого кальмара на глубине 600 метров. Его удалось заметить благодаря дистанционно управляемому аппарату SuBastian, сообщает Schmidt Ocean Institute.
Ученые отмечают, что это была молодая особь вида Mesonychoteuthis hamilton, и зафиксировать это существо на камеру удалось впервые в истории. Первые упоминания об этом гигантском кальмаре появились около 100 лет назад.
«Восхитительно видеть первые натурные кадры молодого гигантского кальмара и унизительно думать, что они даже не подозревают о существовании людей. В течение 100 лет мы в основном встречали их как остатки добычи в желудках китов и морских птиц, а также как хищников, охотящихся на клыкастых рыб», — замечает профессор Auckland University of Technology Кэт Болстад, к которой команда обратилась для проверки отснятых кадров.
По оценкам ученых, такие кальмары имеют длину тела до семи метров, когда вырастают, и могут весить до 500 килограммов. что делает их самыми тяжелыми беспозвоночными на планете. Для сравнения, большие верховые лошади весят в среднем от 400 до 600 килограммов.
О жизненном цикле этих гигантских существ известно немного. Наблюдения рыбаков, замечавших уже мертвых кальмаров на водоемах, продемонстрировали, что с возрастом это существо имеет менее прозрачное тело.