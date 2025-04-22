«Сами придумали миф о «второй в мире», поверили в него»
- 22.04.2025, 9:53
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Коллаборант Олег Царев посмеялся над российской армией.
Россияне попали под воздействие собственной пропаганды, которую транслировали во внешний мир. Разрушение мифа о «второй армии мира» стало очень болезненным для РФ.
Об этом в эфире российского ресурса «Аврора» рассказал экс-депутат Верховной Рады Украины, перешедший на сторону РФ Олег Царев.
Царев посмеялся над россиянами, которые поверили в кремлевскую пропаганду о мощи своей армии. В 2022 году при полномасштабном вторжении в Украину правда о военной и промышленной деградации РФ стала очевидна миру.
«Мы были по-своему талантливы. Мы настолько умело могли создавать мифы! Мы настолько тогда создали вот ощущение той армии, которая «вторая в мире». Ладно, Соединенные Штаты в это поверили, но мы сами поверили. Это была большая ошибка. Так получилось. Мы не должны были заходить столь малыми силами в Украину», — заявил коллаборант.