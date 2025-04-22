Банки массово вводят изменения по кредитам 22.04.2025, 9:56

Что изменится для белорусов.

Некоторые банки вводят новшества по кредитам. Одни финучреждения запустили новые займы, а другие ужесточают условия по ним, пишет «Зеркало».

В «Сбер Банке» кредит «Купи авто в Online» теперь можно оформить и на машины БЕЛДЖИ — модели S50, Х50 и Х70. «Кредит предоставляется до 100% от стоимости автомобиля, на сумму до 80 000 рублей, — сообщает финучреждение. — Теперь можно приобрести желанный автомобиль без аванса, со сниженной процентной ставкой и сроком до 10 лет».

Ставка по этому займу в первые три месяца составляет 16% годовых, затем — 18,18%. Кредит можно получить на срок до 10 лет.

«Белинвестбанк» запустил новый займ «Автокредитование «Личный выбор». Этот займ можно получить на срок до 5 лет, ставка — 17,18% (на легковой электромобиль или легковой плагин-гибрид, а также при оформлении онлайн) и 18,18% (общие условия) годовых.

У «Банк Дабрабыт» появились кредиты «Автонадо» и «Автонадо без поручителей». Максимальная сумма по займам составляет 80 тыс. рублей, срок — от 12 до 84 месяцев, ставка — 18,18% годовых.

«Банк Дабрабыт» также снизил ставку по потребительскому кредиту «На товары отечественного производства» на 2,17 процентного пункта — до 16% годовых.

У «Технобанк» больше недоступен «Обыкновенный кредит» с максимальной суммой 75 тыс. рублей и сроком кредитования 7 лет. Остался лишь вариант со сроком кредитования 4 года и предельной суммой в 50 тыс. рублей.

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