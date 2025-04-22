Белорусов ждут большие выходные
- 22.04.2025, 10:27
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Мини-отпуск начнется уже на следующей неделе.
.В апреле - мае 2025 года нерабочими днями являются:
29 апреля - Радуница (по календарю православной конфессии),
1 мая - Праздник труда,
9 мая - День Победы.
Согласно графику переноса рабочих дней в 2025 году рабочий день 28 апреля (понедельник) перенесен на субботу 26 апреля.
Днями отдыха будут три дня - 27 (воскресенье), 28 (понедельник) и 29 (вторник) апреля 2025 года.
Организациям предоставлено право с учетом специфики производства (работы) переносить рабочие дни в ином порядке в соответствии с законодательством.