Белорусов ждут большие выходные 22.04.2025, 10:27

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Мини-отпуск начнется уже на следующей неделе.

.В апреле - мае 2025 года нерабочими днями являются:

29 апреля - Радуница (по календарю православной конфессии),

1 мая - Праздник труда,

9 мая - День Победы.

Согласно графику переноса рабочих дней в 2025 году рабочий день 28 апреля (понедельник) перенесен на субботу 26 апреля.

Днями отдыха будут три дня - 27 (воскресенье), 28 (понедельник) и 29 (вторник) апреля 2025 года.

Организациям предоставлено право с учетом специфики производства (работы) переносить рабочие дни в ином порядке в соответствии с законодательством.

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