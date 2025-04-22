закрыть
22 апреля 2025, вторник, 11:42
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Белорусов ждут большие выходные

  • 22.04.2025, 10:27
  • 1,530
Белорусов ждут большие выходные

Мини-отпуск начнется уже на следующей неделе.

.В апреле - мае 2025 года нерабочими днями являются:

29 апреля - Радуница (по календарю православной конфессии),

1 мая - Праздник труда,

9 мая - День Победы.

Согласно графику переноса рабочих дней в 2025 году рабочий день 28 апреля (понедельник) перенесен на субботу 26 апреля.

Днями отдыха будут три дня - 27 (воскресенье), 28 (понедельник) и 29 (вторник) апреля 2025 года.

Организациям предоставлено право с учетом специфики производства (работы) переносить рабочие дни в ином порядке в соответствии с законодательством.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Путин множит фейки
Путин множит фейки Леонид Невзлин
О времени, пространстве и контексте
О времени, пространстве и контексте Глеб Кузнецов
Путин прислал идейного имперца
Путин прислал идейного имперца Ирина Халип
Пять регионов и сделка в придачу
Пять регионов и сделка в придачу