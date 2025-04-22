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Папа Франциск тайно помогал ВСУ

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  • 22.04.2025, 10:32
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Папа Франциск тайно помогал ВСУ

О помощи стало известно только после смерти понтифика.

Папа Римский Франциск в конце 2023 года тайно помог приобрести дроны для 93-й бригады «Холодный Яр». Тогда его прозвали «Тайным Сантой», а о помощи стало известно только после смерти религиозного деятеля 21 апреля.

Об этом рассказал украинский журналист Александр Зинченко в «Фейсбуке».

Оказалось, что в декабре 2023 года был объявлен сбор для бойцов из 93 бригады «Холодный Яр», который довольно медленно двигался, поэтому волонтеры беспокоились, что не удастся закупить необходимое к новогодним праздникам. Тогда Александру Зинченко позвонила доверенное лицо Папы Римского и предложило помощь.

«Это было сделано с ведома и благословения Папы Франциска на условиях конфиденциальности до определенного момента. Это были его личные деньги. Не Ватикана», — подчеркнул журналист.

Сначала благодаря сбору было куплено два дрона, однако впоследствии Папа Франциск оплатил еще и третий дрон, который хотели назвать в его честь, но «решили, что кто-то мог бы догадаться». Поэтому БПлА назвали «Санта», а благотворителя — «Тайный Санта».

«Когда доверенное лицо, передавшее деньги, найдет возможным и уместным прокомментировать эту историю публично — оно это сделает. Сегодня для этого человека — день потери близкого человека и друга. Поэтому я бы очень просил вежливо выдержать паузу», — отметил Зинченко.

Более того, журналист рассказал о «другом деле», о котором шла речь в интервью Кирилла Буданова для УП 24 октября 2022 года. Тогда глава украинской разведки намекнул на участие Папы Римского в обмене военнопленных.

«Папа Римский на встрече с иезуитами аккуратно рассказал о своем участии в обмене военнопленными. Франциск почти прямым текстом сказал, что встречался с вами, и источники, приближенные к католической церкви, подтверждают факт вашей встречи с Папой. Расскажите о вашем разговоре с Папой Франциском», — спросили тогда главу ГУР.

На это Буданов ответил, что много с кем общается в рамках своей работы, в частности с Ватиканом, однако пока не может раскрыть всех деталей.

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