Лукашенко боится встречи с Путиным? 6 22.04.2025, 10:38

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Диктатор отправился на малую родину перед важной встречей.

Судя по всему, 70-летний белорусский правитель перед очередной встречей с Владимиром Путиным решил подзарядиться энергией в своем «месте силы» — так он называет резиденцию на малой родине в Александрии.

Как писал UDF, на Пасху, 20 апреля, Александр Лукашенко посетил храм Покрова Пресвятой Богородицы, расположенный на территории Свято-Покровского женского монастыря в Толочине. А сегодня, 21 апреля, отправился в Оршанский район, где изучает перспективы белорусской деревообработки. И если от его резиденции до Толочина примерно 50 километров, то до Орши и вовсе всего 35 км. То есть де-факто можно констатировать, что он всего лишь объезжает окрестности своей резиденции в Шкловском районе. Но пресс-служба политика почему-то называет эти перемещения «рабочими поездками».

Общаясь с прихожанами в Толочине, Лукашенко подтвердил, что в конце апреля отправится в Волгоград на международный патриотический форум, приуроченный к 80-летию победы наш фашистской Германией, где встретится с Владимиром Путиным.

Однако на деле предстоящая встреча с Путиным может оказаться для Лукашенко не такой уже радостной. Как пишет телеграм-канал «Генерал КГБ», у политиков ожидается сложный разговор. По данным источников канала, Кремль продолжает настаивать на трансформации Союзного государства Беларуси и России в «федеративный формат».

Чтобы еще раз уточнить позицию официального Минска по этому вопросу в Беларусь на прошлой неделе приезжал глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин.

«Следующий день после встречи был достаточно нервным. Наши источники сообщили, что после визита Нарышкина Лукашенко засуетился и отдал ряд срочных личных и секретных распоряжений руководителям КГБ, ОАЦ и СБП. По коридорам АП пролетел слушок, что Лукашенко упорно отказался от какого-то чувствительного для Кремля предложения и все готовятся к последствиям…», - говорится в публикации «Генерала КГБ».

Как известно, резиденция Александрия находится на малой родине Лукашенко – в Шкловском районе. Сюда он любит приезжать в трудные для него времена. И даже называет его «местом силы».

В июле 2024 года, например, престарелый белорусский правитель приезжал туда после того, как потерял сознание на саммите ШОС в Астане.

Через два дня Лукашенко даже пришлось оправдываться перед земляками за этот инцидент.

В октябре 2024 года вернувшийся после трехдневного пребывания в России с новым «ошейником» от Путина престарелый белорусский диктатор также направился не в свою любимую резиденцию в Острошицком Городке под Минском, а решил посетить «место силы» в Шкловском районе.

Это косвенно еще раз подтвердило слухи о плохом состоянии здоровья 70-летнего правителя, который в Москве сперва очень тяжело дышал, давая интервью российскому пропагандисту Павлу Зарубину, а затем «засветился в кадре», когда в отличие от остальных лидеров СНГ не смог самостоятельно подняться на второй этаж в зал заседания и воспользовался лифтом.

И вот накануне очередной встречи с хозяином Кремля Лукашенко снова почему-то отправился к «месту своей силы»…

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