iPhone 17 Pro впервые за шесть лет удивит новым дизайном 4 22.04.2025, 10:54

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Apple готовит радикальное обновление дизайна блока камер.

В Сеть попали изображения чехлов для iPhone 17 Pro, и можно утверждать наверняка, что впервые со времен iPhone 11 Pro, выпущенного в 2019 году, компания Apple готовит радикальное обновление дизайна блока камер.

В отличие от уже привычного углового блока, как, например, у iPhone 16 Pro, новый модуль будет растянут на всю ширину задней панели. Вырезы в чехлах подтверждают наличие трех основных объективов, LiDAR-сканера, микрофона и вспышки, объединенных в единую панель.

Информацией поделился проверенный инсайдер Majin Bu, который ранее неоднократно публиковал точные рендеры новинок Apple. Производители аксессуаров часто получают технические чертежи заранее, поэтому утечка выглядит весьма правдоподобной.

Помимо визуальных изменений, iPhone Pro 2025 года, по слухам, получат новую систему охлаждения с паровой камерой, больше оперативной памяти и будут оснащены новым чипом, созданным по 2-нм технологии. А рамки смартфонов будут выполнены не из титана, как раньше, а из алюминия.

Базовый iPhone 17 будет выглядеть как 16-й, тогда как тонкая модель 17 Air получит одну камеру и блок в стиле Google Pixel, если верить слухам.

Презентация iPhone 17 состоится осенью. По слухам, в новом поколении все смартфоны предложат дисплеи Pro Motion с частотой 120 Гц и обновленную селфи-камеру на 24 Мп. А совершенно новая модель iPhone 17 Air получит корпус 5,5 мм, что сделает ее самым тонким смартфоном Apple в истории.

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