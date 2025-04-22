Грандиозная битва: бойцы ГУР остановили штурм 300 россиян 2 22.04.2025, 10:58

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Разбиты шесть колонн оккупантов.

Спецподразделение Главного управления разведки Минобороны Украины «Артан» показало видео разгрома вражеского штурма на Запорожском направлении перед Пасхой. Военные заявили, что сорвали наступательные планы противника.

«Артан» сообщил, что незадолго до пасхальных праздников армия РФ попыталась совершить массированный штурм позиций Сил обороны, в том числе в зоне ответственности спецподразделения ГУР.

Было задействовано более 300 оккупантов, 40 единиц боевой бронированной техники, три танка и около десятка баги, выступивших шестью колоннами.

«Мы заранее знали о планах врага. Фиксировали накопление техники и личного состава. Параллельно россияне снимали свои же минные поля, чтобы техника могла пройти. Мы их ждали и встретили, как положено», – рассказал командир «Артана» с позывным Титан.

Как только вражеские колонны двинулись, за дело взялись операторы FPV "Artan Syndicate" и артиллеристы. Первые три БМП сожгли еще за 8 км до столкновения.

«Остаток колонны так же «разобрали» на подступах к нашим позициям: часть попала под точные удары FPV и арты, часть подорвалась на минных заграждениях, установленных нашими инженерами», – сказал Титан.

Штурм россиян был сорван, украинские воины уничтожили или вывели из строя 15 единиц боевой техники, около 100 человек личного состава.

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