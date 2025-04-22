В мясе трех белорусских производителей нашли опасные бактерии 22.04.2025, 10:56

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Продукция не прошла проверку на микробную безопасность.

В реестре Таможенного союза статус трех белорусских предприятий сменили на «усиленный лабораторный контроль». Такую меру приняли из-за первичного нарушения, сказано в письме Россельхознадзора.

В список попал филиал «ЮНИМИТ» ОАО «Смолевичи Бройлер», в полуфабрикатах из птицы обнаружены бактерии группы кишечной палочки. Такие же претензии у российского ведомства были осенью 2024 года.

В говядине от ООО «МПК Боровлянский» Россельхознадзор нашел эмамектин, а такое же мясо от ОАО «АФПК „Жлобинский мясокомбинат“» не прошло проверку на микробную безопасность.

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