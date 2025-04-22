ISW: Путин хочет продолжения войны 22.04.2025, 11:10

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Кремль избегает очерчивания временных рамок для прекращения войны.

Российский диктатор Владимир Путин постоянно отказывается от предложенного Украиной и США всеобщего прекращения огня, а Кремль избегает очерчивания временных рамок для прекращения войны.

Как сообщает Институт изучения войны (ISW), все это подчеркивает незаинтересованность Путина в прекращении войны путем мирных переговоров в ближайшей перспективе.

«Постоянный отказ Путина от предложений США и Украины о прекращении огня противоречит заявленному подходу (президента США - прим.) Трампа, который предусматривает сначала установление прекращения огня, а затем ведение переговоров по более широкому мирному соглашению, а также цели Трампа по достижению длительного мира в Украине», - говорится в отчете ISW.

20 апреля президент Украины Владимир Зеленский подтвердил готовность Украины согласиться на полное и безусловное прекращение огня минимум на 30 дней. Путин отклонил это предложение 21 апреля, утверждая, что Украина пытается «перехватить инициативу и говорить о расширении» перемирия. По словам диктатора, России нужно будет «внимательно все оценить».

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