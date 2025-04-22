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Ватикан опубликовал первое посмертное фото Папы Римского

  • 22.04.2025, 11:25
Ватикан опубликовал первое посмертное фото Папы Римского

В мире готовятся к прощанию.

Утром 22 апреля Ватикан опубликовал первые снимки усопшего Папы Римского Франциска, сделанные во время обряда подтверждения его смерти. Понтифик скончался 21 апреля 2025 года в возрасте 88 лет.

На фото видно, что Папа покоится в открытом гробу, а возле него молится старший чиновник Ватикана, кардинал Кевин Фаррелл. Об этом пишет The Telegraph.

Кадры были сделаны в понедельник, 21 апреля, всего через несколько часов после смерти Папы. Именно тогда, согласно церковному протоколу, официально подтверждена смерть понтифика.

Известно, что Папа Франциск умер в возрасте 88 лет из-за инсульта и сердечной недостаточности, официально сообщили в Ватикане в понедельник вечером. В свою очередь кардиналы уже собрались на первое совещание, чтобы согласовать дату похорон. После этого начнется процесс подготовки к конклаву — избрание нового главы Католической церкви, которое должно состояться в течение трех недель.

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