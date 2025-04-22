Белорусские компании в Литве продолжают сокращать команды 22.04.2025, 11:29

Wargaming — в топе по оттоку.

С начала года литовские офисы потеряли суммарно больше 100 специалистов, следует из данных сервиса rekvizitai.vz.lt. На начало года в 20+ известных ІТ-компаниях с белорусскими корнями было зарегистрировано 3,4+ тыс. сотрудников, сейчас их меньше 3,3 тыс, сообщает Devby.io.

Больше всего специалистов с января этого года потерял геймдев. В частности, только из Wargaming и МА (экс-Melsoft LT) ушли суммарно почти 70 сотрудников.

Количество зарегистрированных в Литве сотрудников с белорусскими ІТ-корнями

На сегодня в литовском офисе Wargaming зарегистрирован 801 человек. При сохранении таких темпов оттока (около 10 сотрудников в месяц) к концу года литовская команда может сократиться до 700 специалистов. В то же время компания продолжает нанимать людей в литовский офис. На сайте Wargaming размещено 16 вакансий для работы в Литве с указанием зарплат. В зависимости от позиции зарплата колеблется от 2,5 до 7 тысяч евро брутто.

В MA в начале года работало почти 200 человек, на сегодня уже 160.

В топ-3 по числу уволенных сотрудников в Литве с начала года — EPAM. За прошлый год литовская команда сократилась почти на 180 человек (минус 12,5%). Сейчас в двух филиалах (в Вильнюсе и Каунасе) зарегистрировано около 1,2 тысячи сотрудников. С января команда потеряла около 20 специалистов.

Из топ-10 крупнейших ІТ-компаний с белорусскими корнями в Литве только в двух число сотрудников выросло с начала года. В литовском офисе Gurtam команда увеличилась с 218 до 225 человек, в Godel — с 90 до 99.

За прошлый год ІТ-сектор Литвы потерял более 400 белорусских айтишников. За этот год отток может оказаться таким же.

На отток айтишников из Литвы продолжает влиять миграционная политика литовских властей в отношении белорусов.

Комитет Сейма Литвы по национальной безопасности и обороне в начале апреля поддержал идею аннулировать выданные белорусам виды на жительство за слишком частые поездки домой — чаще, чем раз в три месяца, но решение не было принято.

Также за прошлый год почти 600 белорусов признали угрозой национальной безопасности Литвы. Среди них есть и айтишники.

А за первый квартал этого года в Литве стало резко меньше белорусов с ВНЖ. По состоянию на 1 апреля в Литве оставалось 53739 граждан Беларуси с действующим ВНЖ. Это на 3772 человека меньше, чем было в начале года. Для сравнения, за весь 2024 год число белорусов с ВНЖ в Литве сократилось на 4656 человек.

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