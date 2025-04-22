Вьетнам отказался от российских истребителей Су 22.04.2025, 11:32

Страна начнет закупку американских F-16.

Вьетнам и Соединенные Штаты достигли принципиального согласия по закупке истребителей F-16. Об этом со ссылкой на собственные источники сообщает 19FortyFive.

В целом Вьетнам может получить не менее 24 самолетов F-16. Соглашение может быть комплексным и предусматривать также закупку определенного количества транспортных C-130 Hercules.

Портал Defense Express в свою очередь отмечает, что вьетнамцам надо готовиться к тому, что придется потратить немалые средства.

«24 новых истребителя для Вьетнама могут стоить до 6,7 млрд долларов, если брать по 279 млн долларов за один F-16V», - считают украинские специалисты.

Эксперты напоминают, что ранее Филиппины получили разрешение на закупку 20 самолетов F-16 в версии Block 70/72 с общей стоимостью до 5,58 млрд долларов.

Стоит сказать, что Вьетнам долгие десятилетия делал ставку на советское и российское оружие. Это одна из причин, почему новость о закупке F-16 назвали «из разряда невероятное».

Вьетнамцы решили выбрать американские самолеты, ведь возникли серьезные трудности с обслуживанием российской авиатехники.

Известно, что азиатская страна эксплуатирует настоящий «зоопарк» советских и российских машин, включая 35 истребителей Су-30МК2, несколько десятков Су-22 и относительно небольшое количество Су-27СК/УБК. По крайней мере часть из них уже непригодна к эксплуатации.

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