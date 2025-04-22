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Вода в белорусских реках стала значительно теплее

  • 22.04.2025, 11:35
Вода в белорусских реках стала значительно теплее

Можно ли купаться?

В Белгидромете рассказали о состоянии рек и озер Беларуси, в том числе и о температуре воды в них.

Сухая и теплая погода способствует прогреванию водоемов. Но для этого времени года ситуация не совсем типичная, пишет.

По состоянию на 21 апреля вода прогрелась до 17°С. Правда, не везде. В некоторых реках ее температура не превышает 8°С. Поэтому окунаться в водоемах вряд ли стоит.

Воды все меньше

Что касается уровня воды в реках, то ситуация также разная. Где-то даже наблюдается его рост. Например, на Западной Двине на участке Улла – Полоцк, Днепре на участке Орша – Жлобин, Березине около Бобруйска, Соже на участке Славгород – Гомель вода прибывает с суточной интенсивностью 1–10 см.

В целом же по стране наблюдается спад уровня рек. Где-то на 1 см в сутки, а где-то на 13 см.

Важно: опасный высокий уровень воды нигде не зафиксирован. Как, впрочем, на гидрологической карте отсутствуют места, запрещенные для судоходства.

В Белгидромете прогнозируют, что в ближайшие дни на реках будет преобладать спад уровня. А температура воды в реках и водоемах продолжит повышаться.

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