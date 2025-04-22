Ученые нашли источник зарождения жизни в глубоком космосе 22.04.2025, 11:54

Он содержит полный набор молекул для метаболизма клеток.

Международная группа ученых из Франции и США доказала, что фундаментальные биохимические процессы жизни могли возникнуть в ледяных глубинах космоса задолго до рождения Земли. Открытие, меняющее представление о происхождении живых организмов, опубликовано в научном журнале Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).

Команда Института химии Ниццы (CNRS) и Гавайского университета в Маноа воссоздала в лаборатории условия межзвездного пространства. Используя комбинацию инфракрасной спектроскопии и хроматографии, специалисты обнаружили полный набор органических молекул цикла Кребса — центрального метаболического процесса всех живых клеток.

Оказалось, что эти соединения формируются на ледяных наночастицах под воздействием космического излучения в регионах активного звездообразования.

Цикл Кребса, открытый в эксперименте, обеспечивает энергией все живые клетки, лежит в основе механизмов дыхания и связывает простые органические молекулы со сложными биохимическими механизмами.

«По сути, мы дышим благодаря химическим процессам, начавшимся на частицах межзвездной пыли миллиарды лет назад», — объяснили ученые.

По словам специалистов, их открытие предлагает новую парадигму поиска жизни во Вселенной, включая методику идентификации потенциально обитаемых зон космоса. Оно также свидетельствует в пользу теории космического происхождения земной жизни.

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