Российская промышленность оказалась в зависимости 1 22.04.2025, 12:04

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РФ на 98% зависима от импортных станков.

В России на фоне заявлений об импортозамещении более чем вдвое выросло производство отечественных станков, однако зависимость предприятий от иностранного оборудования все равно остается практически абсолютной. В 2024 году российские компании приобрели 693 тыс. станков, что почти на треть меньше пикового 1 млн в 2023-м. При этом 98,3% из закупленной техники были иностранного производства. Это следует из подсчетов консалтинговой компании АТК+, которые приводят «Ведомости». В то же время, по данным АТК+, собственное производство станков в России за пять лет (с 2020 по 2024 год) выросло более чем вдвое — с 5300 до 11 360 штук.

Согласно оценке источника «Ведомостей» в одной из машиностроительных компаний, в 2024 году 71% всех импортных станков в Россию завезли из Китая. В денежном выражении поставки составили $1,61 млрд. При этом в 2020–2021 годах на долю КНР приходилось не более 20–25% в импорте промышленного оборудования. Также в 2024 году по сравнению с 2020-м в 27,5 раз — до $55 млн — взлетели поставки станков из Индии. Одновременно с этим из-за санкций практически до нуля сократился импорт немецких станков, которые до войны в Украине занимали на российском рынке 15–20%. То же самое произошло с японской и южнокорейской техникой, отметил собеседник издания.

В то же время отечественные производители станков с числовым программным управлением (ЧПУ) испытывают давление со стороны поставщиков из Китая, Индии и Турции, говорит представитель «Ростеха». Он отметил, что для «выхода на серию» производителям нужен стабильный и массовый заказ. За последние 3–5 лет российское станкостроение и промышленная робототехника продемонстрировали рост в сегментах станков с ЧПУ, лазерной и металлообрабатывающей техники, говорит управляющий партнер АТК+ Алексей Лапиков. Однако остается вопрос — какой процент от того объема станков, который производится в России, собирается из зарубежных компонентов, говорит гендиректор холдинга контрактной разработки электроники SND Global Ольга Квашенкина. По словам эксперта рынка TechNet НТИ Юлии Влажновой, для производства отечественных станков используется импортное оборудование, из-за чего они пока не могут конкурировать с китайскими брендами по качеству и цене.

В 2024 году премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил о планах «возрождения станкостроительной отрасли» и пообещал в ближайшие три года выделить на переоснащение станкоинструментальных предприятий около 130 млрд руб. В СССР станочный парк составлял около 3 млн машин во всех отраслях, напоминает гендиректор «Джейсон энд партнерс консалтинг» Светлана Водянова. Она подчеркнула, что станкостроение зависит от развития большого количества смежных промышленных отраслей в стране, требует постоянного научного и промышленного прогресса и больших вложений. При этом эта отрасль является базовой, поскольку производит машины для изготовления других изделий и готовой продукции, заключила эксперт.

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