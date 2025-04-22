После праздников белорусы возвращаются в Польшу 22.04.2025, 12:04

В очереди — около 900 автомобилей.

После пасхальных каникул многие белорусы, живущие и работающие в Польше, возвращаются в эту страну. По данным Таможенного комитета Беларуси на 10.00 22 апреля, в пункте пропуска «Брест» выезда в сторону Польши ожидало 900 легковых автомобилей. Очередей автобусов на границе нет, обратил внимание MOST.

На белорусской границе действует электронная очередь, поэтому физически находиться рядом с пунктом пропуска не нужно. Достаточно зарегистрироваться и ожидать вызова. Но на это может уходить довольно много времени. Например, один из пользователей телеграм-чата ГраницаBY написал, что зарегистрировался в зоне ожидания 21 апреля в 10.55, получив номер 260 (в то время очереди действительно были примерно такими). Спустя 12 часов он все еще ждал вызова и был на тот момент сотым.

Даже чтобы просто зарегистрироваться в очереди на выезд в сторону Польши на автомобиле, нужно подождать. Вечером 21 апреля на это могло уходить 4−6 часов, но к раннему утру 22 апреля «очередь на регистрацию в очереди» рассосалась.

Люди, стоящие в очереди, впрочем, сомневаются, что ее создают те, кто возвращается в Польшу после пасхальных праздников, проведенных на родине. Они полагают, что все дело в перекупщиках, которые едут в Польшу за товаром.

— Стали сегодня в очередь за 1,6 километра, но может и больше, не суть. И, пройдя всю очередь, обратила внимание: машин не с первым регионом (машин, зарегистрированных не в Брестской области. — Прим. ред.) не более трех десятков! И потом мне будут рассказывать, что очередь создают те, кто возвращается с каникул, ну-ну. Впереди двигается бодро, а конец — еле-еле… В общем, хотите ехать — не давайте вклиниваться, иначе можно и «в очереди в очередь» простоять более пяти часов, — написала в телеграм-чате пользовательница Ольга.

После вызова из электронной очереди в зону ожидания туристы проходят границу по-разному. Некоторые сообщают, что пограничный и таможенный контроль с белорусской и польской стороны сумели пройти суммарно за два часа с довольно поверхностным досмотром. У других это заняло 7,5 часа — с тщательным досмотром на польской стороне.

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