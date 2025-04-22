Лукашенко наступает на те же грабли Андрей Бронишевский

22.04.2025, 12:14

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Белорусские власти вернулись к беспощадному демпингу.

После многих месяцев непрерывного снижения экспорт калия из Беларуси в Китай внезапно вырос в марте. При том что у белорусских конкурентов, Канады и России, выручка от калийного экспорта падала. Судя по всему, белорусские власти опять решили прогуляться по старым граблям. Принцип: объемы превыше цены снова в деле.

За март выручка от белорусского калийного экспорта в Китай выросла на 6,4 процента. В результате Беларусь вырвалась на первое место среди поставщиков удобрений в Китай. Потому что объемы экспорта из России упали на 40 процентов, из Канады — почти на 30.

Само по себе белорусское достижение не особо впечатляющее. Расти по сравнению с мартом прошлого года было легко. В марте прошлого года экспорт калия упал почти в два раза.

Но белорусский калийный экспорт вырос на фоне сокращения закупок Китаем удобрений. Причем сокращается как стоимость, так и физические объемы экспорта. В первом квартале этого года на покупку калийных удобрений Китай потратил чуть больше миллиарда долларов или на 18,5 процента меньше, чем год назад. Физические объемы экспорта сократились на 7,6 процента. То есть, несмотря на некоторый рост мировых цен, Китай покупал удобрения дешевле, чем год назад.

Объем снова важнее цены?

Поэтому неудивительно, что другие поставщики решили сократить экспорт, чтобы немножко подтолкнуть цены вверх. А белорусские власти, судя по всему, решили этим воспользоваться. Выступить в роли нарушителя конвенции.

Тем более, что белорусским властям к этой роли не привыкать. С начала 2023 года Беларусь провозгласила принцип: объемы превыше цены. «Беларуськалий» продавал удобрения со скидкой, которая на китайском рынке доходила по меньшей мере до 40 процентов.

Беспощадный демпинг имел свои последствия и цены на удобрения начали снижаться. А больше всего от этого пострадала Беларусь. Так что еще осенью прошлого года Лукашенко жаловался, что при нынешних ценах белорусский калий приходится продавать себе в убыток.

«Ну чего за бесценок, почти по себестоимости, а порой и ниже продавать этот продукт. Надо переговорить с производителями калийных удобрений о снижении производства», — говорил он.

После этого «Беларуськалий» действительно снизил и объемы производства и экспорт. Ценам это, правда, не очень помогло. По крайней мере, ценам белорусского калийного экспорта в Китай. Его стоимость продолжала снижаться вплоть до марта этого года. Потому что наивно пытаться повлиять на цены, если у вашего покупателя есть выбор где покупать, а у вас выбора кому продавать особо нету.

Так что терпения белорусским властям надолго не хватило. Похоже, принцип: объемы превыше цены, возвращается. Потому что цены все равно не растут, а деньги очень нужны.

Андрей Бронишевский, planbmedia.io

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