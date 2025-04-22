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Объявлена дата похорон Папы Римского Франциска

  • 22.04.2025, 12:20
  • 1,236
Объявлена дата похорон Папы Римского Франциска
Фото: AP

Святую Мессу возглавит кардинал Джованни Баттиста Ре.

Похороны Папы Римского Франциска состоятся в субботу 26 апреля в 10:00 утра по местному времени (11:00 по Киеву). Об этом сообщает Vatican News во вторник, 22 апреля.

Так, главный церемониймейстер Папских литургических богослужений архиепископ Диего Равелли заявил о том, что в среду, 23 апреля, гроб с телом умершего Папы Франциска будет перенесён из капеллы Дома святой Марты в базилику Святого Петра.

«Похороны Папы Франциска состоятся в субботу, 26 апреля, в 10:00. Святую Мессу возглавит кардинал Джованни Баттиста Ре, декан Коллегии кардиналов. После Евхаристического богослужения и совершения обрядов последнего напутствия, гроб будет перевезён для погребения в Папскую базилику Santa Maria Maggiore для захоронения», - говорится в сообщении.

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