В Минске ночью произошла масштабная погоня

В Минске ночью произошла масштабная погоня1
- 22.04.2025, 12:36
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Водителя задерживали более десятка инспекторов.
Читатели onliner.by сообщили о том, что в микрорайоне «Минск-Мир» ночью было много патрульных машин ГАИ. Судя по всему, инспекторы преследовали водителя одной легковушки.
«Аэродромная, выезд на Южную магистраль, — написала нам одна девушка. — Шесть патрульных машин. Был громкий звук удара, а потом со всех сторон начали съезжаться автомобили ГАИ с сиренами и проблесковыми маячками».
«Водитель разбил авто и убежал, — поделился с нами Александр. — Но недалеко. Похоже, успели поймать».