В Минске ночью произошла масштабная погоня 1 22.04.2025, 12:36

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Водителя задерживали более десятка инспекторов.

Читатели onliner.by сообщили о том, что в микрорайоне «Минск-Мир» ночью было много патрульных машин ГАИ. Судя по всему, инспекторы преследовали водителя одной легковушки.

«Аэродромная, выезд на Южную магистраль, — написала нам одна девушка. — Шесть патрульных машин. Был громкий звук удара, а потом со всех сторон начали съезжаться автомобили ГАИ с сиренами и проблесковыми маячками».

«Водитель разбил авто и убежал, — поделился с нами Александр. — Но недалеко. Похоже, успели поймать».

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