Четыре страны Северной Европы готовятся вместе противостоять России 22.04.2025, 12:38

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Уникальное явление для региона.

Четыре страны Северной Европы – Дания, Норвегия, Финляндии и Швеция – по отдельности не могли бы противостоять России, которая, по их оценкам, к концу десятилетия сможет восстановить военную мощь для противостояния с НАТО. Но после вступления двух последних стран в альянс они все стали объединять военные ресурсы, чтобы подготовиться к отражению возможной агрессии. Общий подход стал еще более актуален после прихода к власти в США Дональда Трампа, который грозит ослабить поддержку альянса, пишет The Wall Street Journal.

Швеция может похвастаться развитой оборонной промышленностью, выпускающей подводные лодки, боевые танки и сверхзвуковые истребители. Норвегия – передовой морской разведкой и боевыми возможностями в Арктике. Финляндия обладает одной из крупнейших армий в Европе мощнейшими артиллерийскими силами. А спецназ Дании имеет десятилетний опыт службы в опасных районах Афганистана и Ирака. При этом совокупный размер экономик четырех стран лишь немного меньше российского ВВП.

«У вас есть региональная группировка, которая обладает экономическим и ресурсным потенциалом, необходимым для создания полностью интегрированной оборонно-промышленной базы, как у Германии, но с совершенно иным восприятием угроз и сильной политической волей», – говорит Эрик Киарамелла, старший научный сотрудник Берлинского фонда Карнеги по изучению России и Евразии и бывший старший аналитик американской разведки. Северный блок может послужить моделью для других объединений стран, например, вокруг Черного моря, добавляет Матти Песу, старший научный сотрудник Финского института международных отношений. По его словам, такая модель также может послужить страховкой на будущее, если из-за действий Трампа трансатлантический альянс распадется: «Это потенциальный план Б, если НАТО не сработает».

Страны объединили свои военно-воздушные силы, создав в 2023 году Объединенное воздушное командование Северных стран. В прошлом году они разработали концепцию общей обороны на период до 2030 года в рамках Северного оборонного сотрудничества (Nordefco).

По словам бывшего генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга, ныне занимающего пост министра финансов Норвегии, страны Северной Европы впервые с 1400-х годов стали проводить единую политику безопасности, поскольку осознали важность углубления военного сотрудничества. Ведь, согласно недавней оценке датской разведки, Россия может в течение трех-пяти лет начать войну против одной или нескольких европейских стран НАТО. Вероятность этого вырастет, если в Украине будет заключен мир и Россия получит возможность перевооружиться и укрепить армию.

Северные страны являются одними из самых активных сторонников Украины. По данным Кильского института мировой экономики на февраль, Швеция занимает 6-е место по выделенной ей военной помощи (в % ВВП), Финляндия – 5-е, Дания – 2-е (причем она передала всю артиллерию), а Норвегия – 11-е. Но недавно Осло объявил о двукратном увеличении поддержки Киева – до более чем $8 млрд в текущем году.

Копенгаген же разработал план финансирования закупок вооружений украинским правительством у оборонных предприятий страны. Такой подход, получивший название «датская модель», применяет все больше европейских стран: вместо того, чтобы снабжать Украину собственным оружием, которое они не успевают производить, они финансируют его производство в Украине, которая лучше знает свои боевые потребности, способна быстро в зависимости от них адаптировать свое производство, да к тому же получает таким образом стимул для экономики.

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