Революция дронов 22.04.2025, 12:52

Сегодня более двух третей потерь на передовой — работа беспилотников.

Недавно бывший главнокомандующий Вооруженными силами Украины генерал Валерий Залужный опубликовал статью, в которой рассказал о влиянии беспилотных летательных аппаратов на войну в Украине и на современные войны в целом. Это не очень длинная статья, но в ней есть несколько действительно интересных моментов. Датский военный эксперт Андерс Пух Нильсен решил пройтись по статье Залужного, выделить некоторые из его утверждений и добавить комментарии. The Moscow Times предлагает вам перевод выступления Нильсена.

Залужный — интересный человек, он часто высказывает очень определенное мнение и, не скрываясь, говорит, как думает. Он написал несколько весьма интересных статей за время войны. К примеру, в конце 2023 года он написал длинную статью, почему крупное летнее наступление Украины не дало эффекта и что нужно, чтобы выиграть войну.

Та статья вызвала немало споров. Примерно в то же время у Залужного возникли разногласия с президентом Украины Владимиром Зеленским, не в последнюю очередь из-за этой статьи, и в начале 2024 года он был освобожден от должности. Сейчас он посол Украины в Великобритании, и когда в Украине пройдут президентские выборы, предполагается, что Залужный может баллотироваться на пост президента.

Три части революции

На сей раз он написал статью для Defense One. Основной посыл этой статьи — что беспилотники стали настолько важным оружием на поле боя, что можно говорить о технологической революции в ведении войны. Сегодня более двух третей потерь на передовой — работа беспилотников. Грандиозный прогресс. Если вернуться к началу полномасштабного вторжения России в Украину, тогда война в первую очередь была артиллерийской. Сегодня главное оружие — беспилотники.

Что такое технологическая революция в войне? Отличный пример — порох. Когда он был изобретен, в военном деле сменилась эпоха.

Повсеместное внедрение беспилотников, возможно, нельзя считать сменой эпохи — поэтому Залужный сравнивает их с другими технологиями, появление которых произвело революцию в войне: внедрение радиосвязи, компьютеров или спутников; инновации, вызвавшие появление высокоточных боеприпасов и обеспечившие превосходную информированность о ситуации на линии и за линией фронта; появление таких основополагающих для многих западных армий концепций, как сетецентрическая война и воздушно-наземные сражения. Эти концепции сделали возможными быстрые маневренные войны, в частности, в Ираке и Афганистане.

Но период, когда технологии резко облегчили стремительные наступательные действия, с появлением беспилотников закончился: беспилотники позволяют вести оборонительные операции до такой степени упорно, что практически невозможно что-либо сделать на линии фронта, не будучи немедленно замеченным и атакованным противником. Мы вдруг вернулись в те времена, когда фраза «современная война» означала нечто похожее на Первую мировую. Это такой изнуряющий, очень статический вид войны.

А далее Залужный перечисляет три основных компонента этой технологической революции.

Первый — появление небольших тактических ударных беспилотников, в их число Залужный включает не только летающие, но и морские, и наземные (транспортные средства) беспилотники — последние находятся в стадии разработки и станут важной частью действий на линии фронта в ближайшие годы.

Второй — радиоэлектронная борьба, важная часть нейтрализации беспилотников противника и обеспечения сохранности собственных.

Третий — сенсорные платформы различных типов, чтобы вести мониторинг ситуации на поле боя и создавать четкую ситуационную осведомленность; именно они создают, по сути, серую зону между двумя воюющими сторонами, куда практически невозможно войти, не будучи немедленно замеченным и не ставши целью.

Дешевая война

Главная причина, почему стала возможна эта революция и, значит, кардинальная смена способа вести войну, — дешевизна беспилотников. FPV-дрон, самое массовое устройство, стоит вдесятеро дешевле артиллерийского снаряда. А следовательно, страна, у которой не было ресурсов для ведения войны на истощение, а такова сейчас война в Украине, внезапно получает их — благодаря беспилотникам.

Залужный в статье объясняет, как все три компонента технологической революции связаны в единой украинской системе управления боем, которая называется «Дельта». Она использует современные информационные технологии для сбора данных из разных источников и дает командиру жизненно важные данные о поле боя. «Дельта» — очень хорошая система, в этом нет сомнений. Но Залужный слегка преувеличивает уникальность «Дельты». Есть и другие системы, которые могут делать то же самое, например, НАТОвская SitaWare, у которая схожий функционал. Но не подлежит сомнению, что хорошая быстрая система управления боем, использующая современные информационные технологии, — обязательное условие эффективности беспилотников в современной войне.

Заканчивает Залужный статью резким выпадом в сторону западных военных — партнеров Украины в этой войне. Западные армии десятилетиями наслаждались многопрофильным доминированием в войнах, в которых участвовали, пишет залежный, они проспали революцию в ведении войны и сильно отстали в том, чтобы заметить последствия.

Так что если вы возьмете армии НАТО, которые действуют сегодня, и поместите их на передовую в Украине, то они будут очень быстро разбиты — они не готовы к вызову. Жесткое сообщение в статье Залужного, но я думаю, что важное сообщение, мы должны отнестись к нему серьезно. На Западе все еще слишком много людей, которые считают, что наши военные будут лучше на передовой, чем украинские военные, потому что мы будем вести настоящую маневренную войну.

Это опасное предположение, и я согласен с мнением Залужного, что если бы мы взяли бригаду из страны НАТО и разместили ее на передовой сегодня, то это было бы абсолютно ужасно, потому что западные военные не готовы к беспилотной войне, а с ней придется столкнуться.

Грустно то, что не все западные военные это поняли. Честно говоря, похоже, что многие из них все еще действуют в пузыре фантазий, где они действуют, предполагая, что золотым стандартом современной войны является тип быстрой маневренной войны, которая теперь принадлежит предыдущей парадигме.

Я думаю, что для большинства западных военных стало бы сюрпризом, если бы я это сказал, потому что, по-моему, все теперь считают, что они открыли для себя важность беспилотников и что они относятся к этому очень серьезно. Потому что они следят за войной в Украине. Они видели видео с беспилотниками и понимают, что это важно, что это то, на что им нужно обратить внимание.

Но многие западные военные ошибаются, потому что не понимают масштаба и последствий этого развития. Они по-прежнему предполагают, что парадигма, в которой они будут действовать, — это парадигма быстрой маневренной войны, и они рассматривают беспилотники как нечто, что станет средством такого типа войны. И поэтому они не готовы к изнурительному типу войны, с которым им на самом деле придется столкнуться.

Пора готовиться

К сожалению для Запада, русские это понимают. Украина стала мировым лидером в войне с использованием беспилотников, но русские отстают всего на пару месяцев в разработке технологий и доктрины. Западные военные отстают на годы.

У многих на Западе есть тенденция относиться к российской армии несколько высокомерно: что это за вторая армия в мире, если она не может захватить маленькие украинские деревни? Смотришь на фотографии, где отдельные пехотинцы пытаются пересечь поле, и говоришь себе: «Ну чем эта армия может быть опасна?» У нас же есть все это дорогостоящее высокотехнологическое оборудование, мы явно победим, если будет подобное наступление.

Это высокомерие такого рода, каким наполняется всякий участник технологической гонки, когда видит свой перевес. Но мы должны понимать, что действия российской армии могут казаться нам глупыми с натовской точки зрения, с точки зрения маневренной войны. Но не дай бог нам столкнуться с этой «глупостью» на поле боя: армия РФ получит большое преимущество, потому что владеет беспилотными технологиями и выставит тысячи опытных операторов беспилотников.

Нам чрезвычайно важно начать готовить в массовом порядке операторов беспилотников и специалистов по радиоэлектронной борьбе — только тогда у нас появится шансы против российской армии. Это не говоря о том, что нам — по образцу украинской армии — обязательно нужны беспилотники и их операторы в составе каждого из существующих подразделений. Но и специальные подразделения беспилотников, батальоны беспилотников, бригады беспилотников, которые мы развернули бы на поле боя — нам также очень нужны.

И в этих подразделениях, батальонах, бригадах главное — операторы беспилотников. Сам беспилотник — просто боеприпас, дешевый боеприпас. Мы должны располагать опытными операторами, они обязательно должны появиться в достаточном количестве в европейских армиях — мы же видим, как США отказываются от защиты Европы, и понимаем, что европейские армии могут раньше, чем хотелось бы, столкнуться с российской армией.

Очень важно, чтобы у нас не было иллюзии, будто мы будем сражаться с российской армией с помощью доктрины, которая была создана для маневренной войны — мы столкнемся с жесткой, изнурительной борьбой, которую будут вести против нас в основном беспилотники.

Нам срочно нужно догонять российские и украинские войска в этом компоненте.

Я хочу закончить размышлениями, что все это означает для взаимосвязи между оборонительными операциями и наступательными операциями. Важно, чтобы мы быстро адаптировались к идее, что сейчас преимущество — у оборонительных операций, и если начнется война, то сперва будет некоторое движение, но довольно быстро боевые действия стабилизируются вдоль линии фронта, которая будет в основном очень статичной.

На возврат территорий, утраченных на начальных этапах войны, едва ли можно рассчитывать. НАТО необходимо переосмыслить концепцию обороны стран на восточном фланге – в странах Балтии в первую очередь. Текущие планы обороны основаны на предположении, что Россия может иметь первоначальное преимущество в войне из-за близости к линии фронта, но что западные силы усилятся и освободят страны Балтии по окончании периода наращивания войск. Но в эпоху, когда оборонительные операции намного сильнее наступательных, делать такое предположение нереалистично.

НАТО следует понимать, что потерянная территория, скорее всего, не будет возвращена. Российское нападение должно быть остановлено прямо на границе – нельзя позволить Москве захватить даже пядь земли.

А в долгосрочной перспективе нам нужно выяснить, как проводить наступательные операции в эпоху войны с использованием беспилотников. Это станет вызовом для оборонной промышленности в ближайшие десятилетия.

Не менее важно, чтобы мы признали, что это реальность сейчас и что мы должны адаптироваться как можно быстрее. Потому что, ну, в противном случае мы можем закончить так же, как французы, столкнувшиеся с немецким блицкригом.

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