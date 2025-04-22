Гродненцы открыли грибной сезон
- 22.04.2025, 12:54
Где в области искать сморчки и другие грибы?
С наступлением тепла в западных регионах Беларуси — Гродненской и Брестской областях — стали появляться первые грибы. Весной грибники отправляются на поиски сморчков. Hrodna.life рассказывает, где искать грибные места в области.
В середине апреля в тематической Viber-группе «Грибы-Ягоды Гродно» гродненцы стали делиться первыми фотографиями сморчков. Правда, отправляясь на поиски грибов, горожане отмечали, что лес пока сухой. В лучшем случае удавалось найти один-два гриба.
Но уже 18 апреля Максим Чернышев сообщил, что «открыл сезон» и опубликовал фото с собранными сморчками. Участники группы поинтересовались, где в Гродно искать грибы.
Юбилейное озеро: растут сморчки, но встречаются и ядовитые грибы
Опытные грибники советуют отправляться в леса за Юбилейным озером. Говорят, там почти всегда можно отыскать сморчки. Но грибникам стоит быть внимательными — там же растут и ядовитые строчки — их можно спутать со сморчками из-за сморщенной шляпки и похожих бежево-коричневых оттенков.
Некоторым гродненцам ранее удавалось найти грибы в окрестностях Фортов — больше всего сморчков было рядом с четвертым укреплением. Другие горожане собирали сморчки в Пышках — по словам гродненцев, больше всего грибов росло на участках старого леса.
Рыбница: опята, подзеленки и зонтики
На поиски грибов гродненцы отправляются и в поселок Рыбница, который находится в 20 километрах от города. Горожане сообщают, что там можно отыскать опята, подзеленки, зонтики и польские грибы.
Озеры: лисички и подберезовики
Искать лисички гродненцы советуют в Озерах. Правда, если лето выдается жарким и сухим, грибы могут высохнуть и не вырасти до нужного размера. Также в Озерах замечали подберезовики — однако собрать целую корзину у грибников не получалось, часто грибы были червивыми.
Лосево: сыроежки и маслята
Агрогородок Поречье славится грибными местами. Жители области сообщали, что в деревне Лосево им удалось собрать сыроежки, маслята и моховики. В качестве бонуса — черника.
Где еще в Гродненской области искать грибы
На появление грибов влияет множество факторов — в первую очередь это погодные условия и состав почвы. Нередко грибные места страдают от пожаров или человеческого вмешательства.
Грибы можно найти в хвойных лесах с кислой почвой, где благодаря тени и влаги создаются благоприятные условия для роста.
Отправляясь на поиски грибов в лиственные леса, стоит обратить внимание на дубовые и березовые участки. А вот в местах, где растут каштаны, акации и клены отыскать грибы будет непросто — корневая система этих деревьев делает почву непригодной для развития грибницы.
В Гродно и области искать грибы можно:
• в районе деревень Привалка, Гожа, Плебанишки;
• вокруг деревни Бершты;
• в районе Августовского канала;
• в лесах за Южным рынком;
• вокруг реки Котры.