В ГАИ рассказали о старте «рейдовых мероприятий» 22.04.2025, 13:04

На особый контроль возьмут магистрали Беларуси.

С 22 апреля ГАИ начинает рейдовые мероприятия на дорогах Беларуси. Несмотря на профилактику ДТП, ситуация на трассах в стране остается затруднительной. Весьма сложная обстановка на скоростных шоссе, где чаще всего случаются тяжелые аварии.

Для предотвращения беды ГАИ возьмет на особый контроль магистрали Беларуси.

На что обратят внимание?

Больше всего внимания уделят обстановке на самой протяженной скоростной дороге Беларуси – трассе М-1.

Отмечается, что уже с 22 апреля там появятся дополнительные экипажи. Обращать внимание в первую очередь будут на соблюдение ПДД, скоростного режима и выполнение правил перевозки пассажиров.

Кроме того, станут выявлять пьяных водителей и тех, кто не имеет права управления транспортом.

Еще один важный момент – сами водители смогут наказать лихачей, сообщив о грубом нарушении правил по телефону 229-04-44 или 102. К слову, мероприятия продлятся до 24 апреля.

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