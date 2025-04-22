«Такой сценарий сильно пугает Лукашенко» 3 22.04.2025, 13:11

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Максим Плешко

Украина готова нанести упреждающий удар, если учения «Запад-2025» превратятся в провокацию.

Совместные российско-белорусские учения «Запад-2025» пройдут в середине сентября этого года. Уже сейчас наблюдаются перемещения войск РФ по территории Беларуси.

В чем опасность данных учений? Какие цели преследует диктатор Путин? Об этом сайт Charter97.org поговорил с кандидатом философских наук, руководителем украинского Центра белорусских коммуникаций Максимом Плешко:

— Недавно вышло интервью нашего главнокомандующего Александра Сырского, где он сказал, что ВСУ внимательно следят за ситуацией. Сырский напомнил, что любые подобные учения очень удобный повод для формирования ударной группировки с целью совершить нападение или провокацию. С другой стороны, мы в Украине абсолютно спокойно к этому относимся. Сейчас невозможно создать ударную группировку, которая была бы чем-то неожиданным для нас. Украинско-белорусская граница является отлично укрепленной зоной. Там преимущественно леса и реки. Некоторые дороги есть, но они давно заминированы, созданы мощные укрепрайоны.

Если гипотетически они захотят с той стороны совершить провокацию или нападение на Украину, то там сразу же появится несколько украинских батарей и скрытые подразделения, которые быстро уничтожат колонны техники оккупантов. Колонна может даже зайти в глубину на 10-15 километров, просто в ловушку, и потом будет сожжена. Украину в этом плане ничем не испугаешь и ничем не удивишь.

— Должны ли ВСУ нанести упреждающий удар по территории Беларуси, если эта ударная группировка РФ все же будет создаваться?

— Президент Украины Владимир Зеленский уже не раз заверял, что ситуация 2022 года не повторится. Напомню, тогда из Беларуси заходили войска РФ и летели ракеты. Украина утирала кровь, но не отвечала ударами по Беларуси. Как показала история, это была правильная стратегия. Потому что мы избежали втягивания белорусского государства и белорусского режима в войну.

Мы ясно понимаем, что Лукашенко и белорусское ВПК работает на российскую оборонку. Но ведь прямого втягивания армии РБ не произошло, и это действительно хорошо и для украинцев, и для белорусов, и для отношений между народами, потому что потом залечить их было бы просто невозможно. Очень много десятилетий бы прошло.

Но если бы это произошло сейчас, например, агрессия в результате таких учений, Украина бы очень быстро ответила. Этот ответ был бы даже еще до пересечения украинской границы. Если посмотреть на карту, то южная гряда белорусских городов, включая инфраструктуру, железные дороги, очень близко к украинской границе. В то время, как украинские областные центры находятся более 100 километров от границы. Например, та же гордость и основа белорусской экономики, Мозырский НПЗ, досягаем даже для украинской артиллерии. Для этого не нужно переходить границу. Я уже не говорю, что есть дальнобойные дроны. Если такая провокация будет в сторону Украины, мы дадим жесткий ответ.

В рядах ВСУ есть целые отряды белорусских добровольцев, которые только ждут команды, чтобы зайти в Беларусь. Такой сценарий более всего пугает диктатора Лукашенко. Поэтому для него еще одно нападение армии РФ со стороны Беларуси на Украину было бы как нож в спину от Путина. Путин этого тоже не хочет, потому что его «стабильность» в Беларуси устраивает.

— Сейчас появляется все больше информации о том, что Путин готовит вторжение в страны НАТО уже в ближайшие несколько лет. В частности, говорится, что оно может произойти в Сувалкском коридоре. Могут ли учения «Запад-2025» быть подготовкой к этому вторжению, или это просто попытка отвести внимание от войны в Украине?

— Российские пропагандисты откровенно говорят о Сувалкском коридоре, о Литве, о Польше. Мне не понятно, способны ли эти страны врезать по зубам Путину, как Украина? Способны ли они ударить по Москве и Питеру? Я сомневаюсь, хотя рад буду ошибаться. Путин может в результате этих учений испытать пятую статью НАТО на странах Балтии.

Путину непросто дается каждый метр украинской территории в плане денег и человеческого ресурса. А здесь новые государства, не имеющие этого опыта войны и не умеющие так отвечать. На сегодняшний день украинская и российская армия – это две армии на планете, знающие полноценно, что такое полномасштабная современная война с применением современных технологий. Думаю, что они могут опробовать пятую статью НАТО. Эти учения для Путина могут стать возможностью как-то раскачать ситуацию, поднять ставки.

— Какие интересы преследует Лукашенко, предоставляя территорию Беларуси для подобных маневров?

— Стратегия №1 для Лукашенко – это удержание власти. Для него, как и для Путина, – это вопрос жизни и смерти. Очевидно, что ему на руку будет ситуация, связанная с замораживанием войны, со стабилизацией ситуации в регионе. Эти учения, безусловно, снова привязывают его обратно к военному плану Путина. Но пока держится путинский режим, держится и лукашенковский режим. Они связаны кровью, они связаны репрессиями, они связаны общими преступлениями. Потому они будут держаться друг за друга.

С другой стороны, нужно так же не забывать о том, что любые учения – это обучение. Военные там учатся. И белорусская армия – тоже учится. Применять дроны, отрабатывать штурмовые действия и так далее. И это тоже является фактором.

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