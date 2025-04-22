The Telegraph: ВСУ застали оккупантов врасплох 22.04.2025, 13:23

«Война роботов» еще на ранней стадии, но она уже началась.

Украина превратилась в военную лабораторию для будущих технологий и учебный полигон для западных систем вооружения, «война роботов» еще на ранней стадии, но она уже началась.

Об этом во вторник, 22 апреля, пишет The Telegraph, посвятив материал «украинской армии роботов», технологии, целью которой является не замена пехоты на поле боя, интеграция машин в военные операции, чтобы получить преимущества над страной-агрессором Россией.

В качестве примера издание приводит робота Змея, который уже действует на передовой. Эта машина, отмечает The Telegraph, одна из 15 000, которе будут развернуты на поле боя в 2025 году, чтобы компенсировать острую нехватку живой силы.

Распространение машин на поле боя в Украине также дает представление о будущем, в котором люди и роботы все чаще будут сражаться друг с другом, и где даже самые подготовленные солдаты вряд ли смогут соперничать с инженером, который, оставаясь в укрытии, управляет машиной, отмечается в статье. Как рассказал журналистам один из разработчиков, «война роботов» пока находится на ранней, экспериментальной стадии, но она уже началась.

Линия фронта в войне РФ против Украины с каждым днем становится все более антиутопичной, страна превратилась в военную лабораторию для будущих технологий и учебный полигон для западных систем вооружения, констатирует The Telegraph.

В публикации также указывается, что в Украине на данный момент работает более 500 оборонных стартапов, ориентированных на беспилотные системы. По словам Дэвида Кириченко, эксперта из Henry Jackson Society, Украина стала мировым лидером в области робототехники, однако не по уровню технологичности, а по практичности. Страна сосредоточена на создании роботов в больших объемах и по доступной цене. Он также указал на прямую связь между солдатами и конструкторами, благодаря которой изменения вносятся «в течение недели».

За 60−70% потерь российской техники на поле боя «ответственны» БпЛА, что делает их гораздо более эффективными, чем любое другое оружие в арсенале ВСУ.

В статье также упоминается первую военную операцию с участием только роботов, которую украинские защитники провели в районе села Липцы Харьковской области в конце 2024 года.

Она все еще частично засекречена, но известно, что в ней были задействованы десятки различных дронов, а также беспилотные аппараты, оснащенные пулеметами.

«Противник был полностью застигнут врасплох», — цитирует The Telegraph офицера Шухая из 13-й бригады Хартия.

По его словам, «это было беспрецедентно… враг был в полной панике».

В комментарии изданию бывший аналитик Пентагона Марсель Плихта отметил, что следующим шагом станет совместная автономная работа БпЛА и беспилотных наземных машин. Технология, отметил он, еще не готова, но это следующий рубеж.

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