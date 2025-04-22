Мобильные операторы вводят изменения для белорусов 22.04.2025, 13:24

Они касаются как услуг в роуминге, так и внутри страны.

У мобильных операторов появились очередные изменения для клиентов. Они касаются как услуг в роуминге, так и внутри страны. «Зеркало» составило подборку таких новшеств.

Компания A1 с 1 мая повысит стоимость услуг кабельного телевидения по некоторым тарифным планам для физических и юридических лиц. К примеру, план «Стандартный КТВ 2» со следующего месяца будет стоить 4,39 рубля в месяц (до этого — 3,65 рубля).

Также А1 с 1 мая введет новшество для услуг в России. «Так, уже существующие условия предоставления 5 ГБ интернет-трафика со средней стоимостью 5 рублей за 1 ГБ будут дополнены еще пятью интервалами с таким же объемом по цене 11,9 рубля за каждый ГБ, — уточняет мобильный оператор. — А последующая тарификация по окончании 10 ГБ значительно снижена — и будет составлять всего 0,05 рубля за 1 МБ».

Также со следующего месяца у А1 появятся и другие новшества по услугам в роуминге в РФ. «Изменения также затронут и абонентов на тарифных планах с предоплатой, путешествующих по России: для них стоимость за 1 МБ интернет-трафика свыше 5 ГБ снизится до 0,05 бел. руб. за 1 МБ», — сообщает компания.

Напомним, с 1 марта этого года мобильные операторы А1, МТС и life:) изменили условия роуминга в России. Новшество предусмотрено договоренностями Минска и Москвы в рамках Союзного государства. Обновления коснулись тарифов с интернет-трафиком, входящими и исходящими звонками для белорусских абонентов, которые находятся на территории РФ.

Компания МТС с 1 мая изменит объем интернет-трафика на некоторых интервалах «Открытого интернета» для тарифных планов массового рынка. «Данная услуга позволяет абонентам комфортно пользоваться интернетом без необходимости подключать дополнительные пакеты трафика», — объясняет мобильный оператор. Так, для некоторых клиентов ничего не изменится, а для других — подорожают услуги. К примеру, если взять тарифные планы «Безлимитище», «Безлимитище 2.0», «Безлимитище+», то за 40−60 ГБ интернет-трафика с 1 мая надо будет заплатить 80 рублей (до этого — 65,4 рубля). А если расходовать 60 ГБ и более, то цена останется прежней — 109,02 рубля.

У МТС также действует акция для новых клиентов, которые решат подключить тарифный план «#Безлимитище». Им среди прочего предлагают воспользоваться возможностью бесплатно раздавать интернет-трафик.

Мобильный оператор life:) расширил возможности для корпоративных клиентов, которые пользуются услугами за рубежом. Так, «с 8 апреля на тарифных планах "Бизнес старт", "Бизнес стандарт", "Бизнес про" и "Бизнес безлимит" доступна услуга "В роуминге как дома"», — сообщает компания.

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