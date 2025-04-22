Любимый клуб Папы Римского назовет стадион в его честь 22.04.2025, 13:27

Также футбольная команда выйдет на матч в специальной форме.

В понедельник, 21 апреля, в Ватикане объявили, что умер Папа Римский Франциск. Ему было 88 лет.

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Марсело Моретти, президент аргентинского клуба Сан-Лоренсо де Альмагро, заявил, что стадион, который строится в Буэнос-Айресе, будет носить имя покойного понтифика.

Также он вспомнил визит к Папе 2024-м, когда Франциск благословил будущее сооружение и дал добро на именование его в свою честь. Папа также подписал футболку Сан-Лоренсо, которая будет выставлена в главном зале стадиона после его завершения.

«Это очень печальный день для всех нас, и особенно для меня, как президента Сан-Лоренцо», — цитирует Моретти Diario Huarpe.

Сообщается, что в честь покойного понтифика аргентинский клуб проведет поминальную мессу в эти выходные и наденет памятную форму во время матча против Росарио Сентраль 26 апреля.

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