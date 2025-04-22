Польша остановила массовую попытку прорыва границы из Беларуси
- 22.04.2025, 13:28
Зафиксировано 250 попыток незаконного пересечения границы.
В течение последних четырех дней в Польше зафиксировано 250 попыток незаконного пересечения границы с территории Беларуси. Есть задержанные, сообщает польская погранслужба в Twitter.
По данным пограничников, за период с 18 по 21 апреля на границе с Беларусью было зафиксировано более 250 попыток незаконного пересечения границы, все их остановили.
«За содействие задержаны два человека. В сторону польских патрулей бросались камнями», - отметили в сообщении.
Напомним, миграционный кризис на границах Беларуси с Польшей и Литвой возник во второй половине 2021 года. Мигранты из стран Ближнего Востока и Африки прилетали в Беларусь, чтобы нелегально перейти в Евросоюз. Польские и литовские пограничники неоднократно свидетельствовали, что белорусские пограничники помогают мигрантам пересечь границу. Действия белорусских властей на Западе расценили как форму гибридной войны.
Страны Балтии и Польша считают это местью за жесткую позицию в отношении репрессий Лукашенко против белорусской оппозиции и гражданского общества.