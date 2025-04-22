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Уникальное предложение Трампа

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  • Сергей Таран
  • 22.04.2025, 13:37
  • 7,824
Уникальное предложение Трампа

Это действительно исторический момент в отношениях США и России.

Как мы здесь и предполагали, Трамп поставил перед Путиным дедлайн — 100 дней его инаугурации. Именно к этому времени Трамп будет ждать ответ от Путина относительно его мирного плана. И об этом он сказал уже прямым текстом.

Шансы, что Путин примет этот план на сегодня составляют процентов 20. Хотя две недели назад на это не было и 1-го%.

Но за это время изменились обстоятельства.

Во-первых, — это цены на нефть, которые явно не в пользу России.

Во-вторых, — это реально уникальные предложения Путину от Трампа, которые дают российскому диктатору аргументы, что он решает судьбы мира.

Это действительно уникальный момент в отношениях США и России. Такого любезного президента США Путин вряд ли еще когда-то встретит. Даже если Путин и надумает идти на переговоры позже, не факт что Трамп будет так же благосклонен к нему как сейчас. Поэтому цены на нефть + уникальная американско-российская ситуация повышают шансы на согласие Путина на перемирие до 20%.

Однако, главная интрига заключается в том, что будет делать Трамп, если Путин скажет «нет». Трампу тогда придется показывать силу, что потребует новых санкций и военной поддержки Украины. Но ему это до боли не хочется делать.

Можно, конечно, дистанцироваться от российско-украинской войны, сказав, что это «война Байдена». Но это будет означать окончательно потерять политическое лидерство в мире. Которое после тарифного шока и так находится сейчас на грани пропасти.

Сергей Таран, «Фейсбук»

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