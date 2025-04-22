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«Дайте белорусам вернуться домой!»

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  • 22.04.2025, 13:45
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«Дайте белорусам вернуться домой!»

Белоруска жестко ответила Лукашенко на планы привезти пакистанских рабочих в Беларусь

В редакцию Charter97.org пришло письмо читательницы из небольшого города. Женщина решительно выступила против предложения Лукашенко заселить Беларусь пакистанцами:

— Я — жительница районного центра, где в маленьком городке все знают друг друга. Коммуникация – это единственная доступная для нас форма отдыха. Каждый раз, поговорив со знакомыми, как будто новую книжку прочтешь.

Вот и сегодня встретила бывшую коллегу, а она унылая, уставшая, начинает рассказывать свою историю:

— Случилась с моей сестрой беда – инсульт. Лежит, сама себя обслуживать не может, так я вынуждена каждые две недели попеременно с братом за ней ухаживать. А у меня и самой букет недугов.

— Маруся, у нее ведь двое сыновей, неужели они не могут присмотреть за матерью?

— Да, ты права. Только после 2020 года они вынуждены были уехать.

Так вот и складывается судьба. Сижу я дома, уязвленная этой новостью, да перебираю в голове своих знакомых. И не могу найти тех, чью бы семью не коснулась беда вынужденной эмиграции. Даже в нашем доме на четыре квартиры в трех семьях дети выехали за границу. Не по своей воле, конечно.

А вчера читаю новости, что рабочих рук в Беларуси не хватает, и планируют к работе привлечь 150 тысяч пакистанцев. Сто пятьдесят тысяч! Это же 11 таких городков, как наш! Боже, да у нас здесь один чеченец было обосновался. Трудолюбивый дядя, поставил теплицы и выращивал овощи. Но люди на него косились, поначалу и покупать у него ничего не хотели, пока привыкли.

Не нужны нам ни пакистанцы, ни китайцы, ни корейцы! Дайте белорусам вернуться домой! А они вернутся с европейским опытом и деньгами. Откроют свои дела, инициативы и отстроят наш дом снова. Будут и рабочие руки, и рабочие места. Условие возвращения одно – Лукашенко должен уйти! Потому что людям нужна гарантия, гарантия свободы. Ибо только свобода может дать веру в завтрашний день.

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