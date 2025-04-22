В Литве готовят правила использования ИИ в школах 22.04.2025, 13:50

Поскольку он быстро меняет способы обучения школьников.

Правительство Литвы представит рекомендации по использованию искусственного интеллекта (ИИ) в литовских школах, поскольку он быстро меняет способы обучения школьников, сообщает LRT.

Ожидается, что рабочая группа, созданная Министерством образования, науки и спорта Литвы, подготовит проект правил использования ИИ в школах и разработает по крайней мере один типовой инструмент до начала августа.

По словам заместителя министра образования Йонаса Петкявичюса, искусственный интеллект быстро меняет способ обучения учеников и преподавания учителей, и школам нужна помощь в адаптации.

«Необходимо создать систему обеспечения качества внедрения ИИ, которая включала бы правовую базу, инструменты поддержки школ и инструменты для уменьшения административной нагрузки», – прокомментировал Петкявичюс.

«Мы представим правила использования ИИ к сентябрю, а также по крайней мере один типичный инструмент ИИ», – добавил он.

На своем первом заседании в прошлый четверг рабочая группа обсудила основные направления плана действий и согласилась, что создание единого набора правил использования ИИ для школ должно быть приоритетом, сообщило министерство.

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