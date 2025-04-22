В России пациенты с диабетом взяли штурмом приемную главврача 4 22.04.2025, 14:00

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Они требовали доступ к жизненно необходимому инсулину.

Группа инсулинозависимых жителей Камышина Волгоградской области РФ 21 апреля ворвалась в приемную главного врача городской больницы после того, как попытка получить талоны к терапевту завершилась провалом, сообщает ASTRA.

Люди пришли к больнице в четыре утра, однако получить возможность выписать бесплатные рецепты смогли лишь четверо. Остальные были вынуждены добиваться помощи напрямую у руководства медучреждения, сообщает местное информагентство «Высота 102».

Пациенты, по их словам, устали от ежедневной борьбы за доступ к бесплатному инсулину, без которого не могут жить. Многие вынуждены проводить часы в очередях, но даже это не гарантирует получения рецепта. В этот раз только настойчивость помогла — рецепты были выписаны всем, кто оказался в приемной.

После инцидента в больнице началась проверка. В комитете здравоохранения Волгоградской области подтвердили информацию о произошедшем и пообещали разобраться в ситуации.

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