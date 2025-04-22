Владелицу гродненского бара заставляют выполнять норму, которой нет в законе 2 22.04.2025, 14:03

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иллюстративное фото

Местные власти требуют от нее то, что не предписано законодательством.

Владелицу гродненского бара оштрафовали на 210 рублей за нарушение ночного режима работы. Однако в центре истории не штраф. Местные власти требуют от нее то, что не предписано законом, пишет Hrodna.life.

Бар «Р», который принадлежит фирме «Н» (в информации из судов дают только первую букву названия), дважды в 2025 году работал после 23.00 без согласования с горисполкомом. За это в апреле 2025 года Экономический суд Гродненской области оштрафовал владелицу на пять базовых величин — 210 рублей.

Согласно белорусскому законодательству, чтобы продавать алкоголь ночью — с 23:00 до 7:00 — бар должен получить разрешение местного исполкома. А исполком, в свою очередь, решает, соответствует ли заявитель условиям Постановления Совета Министров № 319.

Когда владелица бара еще в 2024 году обратилась за разрешением на работу в ночное время, Гродненский горисполком ей отказал. Среди причин отказа — отсутствие подключения к республиканской системе мониторинга общественной безопасности.

Проблема в том, что такое требование уже не действует. С 2022 года оно удалено из Постановления Совета Министров № 319.

Что говорит закон?

Постановление Совета Министров № 319, регулирующее торговлю алкоголем ночью, появилось в 2021 году и уже несколько раз обновлялось. В версии, которая действует с 2022 года, вычеркнуто требование подключать бары к республиканской системе. Осталось только требование иметь систему локального видеонаблюдения. И это — не то же самое, что подключение к центральной «умной системе», которая в режиме реального времени отслеживает ситуацию и распознает лица через искусственный интеллект.

В общем требование иметь локальную систему видеонаблюдения не привязано к ночному режиму работы. Оно действует с 2013 года для всех учреждений общественного питания и регулируется Постановлением Совета Министров № 1164. Другими словами, закон не требует подключать бар к «умному наблюдению» даже если он работает ночью и продает алкоголь.

Либо чиновники Гродненского горисполкома работают по устаревшим нормам, либо сознательно выставляют требования, которых нет в законе.

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