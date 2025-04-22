Кремль требует от Украины отменить запрет на переговоры с Путиным 3 22.04.2025, 14:11

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Требование озвучил Песков.

Для начала переговоров с Россией о прекращении ударов по гражданской инфраструктуре Украине необходимо снять запрет на диалог с Москвой, заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. «При желании украинской стороны, при открытости украинской стороны, наверное, должны быть какие-то приняты шаги для того, чтобы юридически «расчистить» вот эти препятствия на пути таких контактов. Если есть такая готовность», — сказал Песков, сообщает «Интерфакс».

20 апреля президент Украины Владимир Зеленский в ответ на объявленное Россией пасхальное перемирие предложил отказаться «от любых ударов дальнобойными дронами и ракетами по гражданской инфраструктуре на срок не менее 30 суток с возможностью продления». Путин назвал это предложение «предметом для тщательного исследования», возможно, даже «в двустороннем порядке». После этого Зеленский отметил, что Киев готов к «любому разговору» по поводу того, как это можно обеспечить.

В то же время, как уточнил Песков, конкретных планов переговоров по мораторию на удары по гражданским объектам пока нет. По его словам, Путин уже объяснил сложность этого предложения: нужно четко понимать, в каких ситуациях гражданские объекты «могут быть военной целью, а в каких не могут быть». «Если там проводят совещание, например, боевики, это гражданский объект? Гражданский. Но это военная цель? Военная цель. Поэтому здесь есть нюансы, которые есть смысл обсудить», — пояснил Песков.

До этого Путин неоднократно говорил, что готов вести переговоры с Украиной, но это невозможно из-за введенного в стране запрета. Он ссылался на указ Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины, который запрещал переговоры лично с Путиным. Зеленский ввел в действие этот документ в октябре 2022 года. В Кремле после этого говорили, что Киев может выйти на «мирную траекторию», если украинский президент отменит этот запрет. Зеленский объяснял, что целью запрета было прекращение «теневых переговорных коридоров». «Я президент Украины, я лидер тех или иных переговоров. Всем остальным я это запретил», — говорил украинский лидер.

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