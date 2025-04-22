«Деньги только по карманам растолкают» 22.04.2025, 14:12

Белорус высказался об идеи Лукашенко строительства второй АЭС.

Постоянный читатель сайта Charter97.org прислал в редакцию письмо, в котором разнес идею диктатора Лукашенко построить в Беларуси вторую атомную станцию:

— Не успели прийти в себя от постройки первой атомной электростанции, как начали активно обсуждать подходящие места для второй. Беларусь, пострадавшая от чернобыльской катастрофы, целенаправленно превращается в атомный полигон. Кроме атомной электростанции — еще и призрачное тактическое ядерное оружие.

Радостных возгласов «электората» что-то не слышно. Ведь после ввода в эксплуатацию Островецкой АЭС людям почему-то казалось, что электрическая энергия для них существенно подешевеет. По крайней мере, так обещала свора диктатора. Я сначала вступал в жаркие споры, пытаясь донести до публики разные аспекты – от экологического, до экономического. Соседи и коллеги на меня сердито рычали: «Петр, ну что ты в этом понимаешь, они же для нас, для простого народа стараются».

Теперь, когда электростанция готова, а электроэнергию с нее отказались покупать все соседи, белорусы сами вынуждены оплачивать ее функционирование.

И здесь снова громкое заявление о плане постройки второй атомной электростанции. Не надо думать — зачем она нам? Ответ очевиден: нужны деньги. Кредит под ее строительство разве что россияне выдадут, больше же никто и ни под какие проценты не даст. Деньги по карманам растолкуют, а там как в той пословице: или осел сдохнет, или шах умрет. В нашем случае — лучше бы шаху сдохнуть.

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