Россия ударила по Запорожью: есть раненые 22.04.2025, 14:18

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иллюстративное фото

Среди них — дети.

Количество раненых в результате российского удара по Запорожью во вторник, 22 апреля, увеличилось до 20. Среди них трое детей, сообщает New Voice.

Об этом сообщает ГСЧС Украины.

Ранее начальник Запорожской ОГА Иван Федоров сообщал о 13 пострадавших.

Отмечается, что среди раненых двое детей — 14-летний парень в тяжелом состоянии и 4-летний мальчик в состоянии средней тяжести.

Медики оказывают всю необходимую помощь.

По словам Федорова, город был атакован двумя КАБами в 11:40.

Один из них попал по инфраструктурному объекту, другой — по густонаселенному жилому району.

22 апреля российская армия нанесла удар по Запорожью, в результате чего в одном из районов вспыхнул пожар. В результате атаки погибла 69-летняя женщина, которая получила тяжелые ранения. Медики пытались ее реанимировать, но спасти не смогли.

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