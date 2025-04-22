«Привезли на пляж, где нельзя загорать и купаться» 22.04.2025, 14:21

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Белорусские туристы приехали на море в ОАЭ, но отдых не задался.

Для белорусских туристов, которые отправились в середине апреля в эмират Фуджейра в ОАЭ, отдых начался совсем не так, как они планировали, пишет Onliner. Общественный пляж поблизости от их отеля оказался закрыт из-за разлива мазута. А на другом, как выяснилось, нельзя загорать в открытой одежде и купаться — только наслаждаться видом моря. Как удалось решить ситуацию?

«Привезли на пляж, где нельзя загорать и купаться»

К нам в редакцию обратился читатель Никита. 18 апреля он прилетел на отдых в Фуджейру. Еще до вылета он знал, что за неделю до этого в той местности произошел разлив мазута.

— Наш турагент делал официальный запрос туроператору принимающей стороны, и нас заверили, что пляж Амбрелла очистят к 19 апреля, а пока будут возить на другой. И действительно, 19-го числа нас отвезли на соседний пляж Кальба — его от мазута очистили, хотя все равно оставались небольшие пятна. Но около 12 часов всех, кто находился на пляже, выгнали, посадили в автобусы и увезли в отели. Как оказалось, этот пляж находится в другом эмирате — Шарджа с самыми строгими правилами.

Некоторые отдыхали в тени пальм на газоне, а это уже считалось не территорией пляжа. На самом пляже всего 4 небольших навеса, под которыми помещается по 6—8 человек. Но каких-либо табличек с правилами или устных предупреждений от отеля не было.

Позже ситуацию прокомментировали в комитете по туризму эмирата. В ведомстве предположили, что туристы не посмотрели на указатели и пошли на городской пляж Family beach, который отведен для пикников. Там необходимо соблюдать дресс-код и нельзя находиться в купальных костюмах. Для загара выделена небольшая зона.

А купаться и вовсе запрещено. Но некоторые туристы все равно попробовали искупаться в одежде — это тоже не сработало. По словам Никиты, трансферы на этот пляж отменили.

«Если сидеть на песке, будешь весь в мазуте»

Сам пляж Амбрелла по-прежнему закрыт, а трансфер на другие пляжи не предусмотрен. За 4 дня в Эмиратах нашему читателю удалось провести на заливе всего три часа. Но сегодня статистика должна улучшиться. Туристам предложили самостоятельно добраться на пляж Хор-Факкан — в 30 километрах от отеля. Именно так они и сделали.

— Ночью, приблизительно в 4 часа, как сказали на ресепшене, был очередной выброс мазута. Из-за едкого запаха мы почувствовали отравление. Поэтому решили уехать на дальний пляж на такси, но тут тоже много мазута и масляная пленка местами. Кое-где — пятна размером с ладонь. Но на жаре +37 в тени не купаться просто невозможно. Если сидеть на песке, будешь весь в мазуте. Отмыть его с тела очень сложно, а с вещей — нереально.

Туристам предложили переселиться в другие отели в соседний эмират Рас-эль-Хайма, но с доплатой. Пока они ждут подтверждения от отелей. Если переезд и состоится, то завтра. Стоимость трансфера в одну сторону — $100 за двоих, доплата за отель — $110 с комнаты. Вылететь обратно туристы должны через неделю — 29 апреля рано утром.

Ответ туроператора: «В Эмиратах сейчас высокий сезон и многие отели полностью заняты»

Журналисты обратились к туроператору «Тайм Вояж» за комментарием. На вопрос ответила заместитель директора Ольга Еременко:

— Эмират Фуджейра достаточно большой, инцидент с разливом мазута затронул не всю его территорию. В основном речь про пляжи, куда привозят туристов из демократичных по цене городских отелей. Несколько дней туристов возили на более отдаленный пляж, но у него оказался формат, не предполагающий отдых в купальниках. Поэтому местные власти приостановили такую возможность. На данный момент мы ждем информацию от принимающей стороны, куда еще может быть организован трансфер. Каждый день получаем от коллег отчеты в письменном виде о состоянии пляжей.

Мы на связи со всеми турагентами, знаем о ситуации и предлагаем туристам разные варианты решения вопроса. Сложность в том, что в Эмиратах сейчас высокий сезон и многие отели полностью заняты. Но мы ищем варианты, куда при желании можно переселиться в ближайшее время, и предлагаем их туристам. Дальше решение за ними.

В туристический пакет входит авиабилет, проживание в отеле с выбранным типом питания, трансфер из аэропорта и страховка. Трансфер от отеля до пляжа предоставляется как комплементарная услуга — на усмотрение отеля, в договоре об оказании туристических услуг этот пункт не прописан. Тем не менее мы стараемся сделать все возможное для комфортного отдыха туристов в сложившихся форс-мажорных обстоятельствах.

На вопрос, предлагают ли сейчас туристам туры в Фуджейру, Ольга затрудняется ответить: они сотрудничают только с турагентами, а те уже в свою очередь с клиентами. Однако о ситуации с разливом всем турагентам хорошо известно. Сами же отели в эмирате продолжают работать в обычном режиме.

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