закрыть
22 апреля 2025, вторник, 14:46
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Китай нашел способ обойти пошлины Трампа

  • 22.04.2025, 14:34
Китай нашел способ обойти пошлины Трампа

Пекин используют Южную Корею.

Южная Корея столкнулась с попытками выдавать товары из Китая за корейский экспорт. Это делается, чтобы обойти масштабные пошлины президента США Дональда Трампа.

Об этом сообщает Reuters.

Таможенная служба Кореи заявила, что в первом квартале она выявила нарушения, связанные со страной происхождения, на сумму 29,5 млрд вон (21 млн долларов), при этом 97% от общего числа составили поставки в США.

Трамп, вступивший в должность в январе, ввел значительные пошлины на различные товары и страны, включая пошлины на Китай, которые начали расти с февраля.

«Во время первого президентства Трампа наблюдался рост числа попыток скрытого экспорта, и мы ожидаем, что аналогичная тенденция сохранится», - заявил Ли Кван У, директор по планированию расследований в Службе расследований.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Нет мира без украинского Крыма
Нет мира без украинского Крыма Рефат Чубаров
Путин множит фейки
Путин множит фейки Леонид Невзлин
О времени, пространстве и контексте
О времени, пространстве и контексте Глеб Кузнецов
Путин прислал идейного имперца
Путин прислал идейного имперца Ирина Халип