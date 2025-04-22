Китай нашел способ обойти пошлины Трампа
- 22.04.2025, 14:34
Пекин используют Южную Корею.
Южная Корея столкнулась с попытками выдавать товары из Китая за корейский экспорт. Это делается, чтобы обойти масштабные пошлины президента США Дональда Трампа.
Об этом сообщает Reuters.
Таможенная служба Кореи заявила, что в первом квартале она выявила нарушения, связанные со страной происхождения, на сумму 29,5 млрд вон (21 млн долларов), при этом 97% от общего числа составили поставки в США.
Трамп, вступивший в должность в январе, ввел значительные пошлины на различные товары и страны, включая пошлины на Китай, которые начали расти с февраля.
«Во время первого президентства Трампа наблюдался рост числа попыток скрытого экспорта, и мы ожидаем, что аналогичная тенденция сохранится», - заявил Ли Кван У, директор по планированию расследований в Службе расследований.